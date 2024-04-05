Войти
ТАСС

Консультант Госдепа считает, что Франция и Британия готовятся отправить войска на Украину

57
0
0
Военнослужащие ВС Британии
Военнослужащие ВС Британии.
Источник изображения: Artur Widak/ZUMA/ТАСС

По словам Эдварда Люттвака, иначе странам НАТО "придется признать катастрофическое поражение"

ЛОНДОН, 4 апреля. /ТАСС/. НАТО в лице Великобритании, Франции, а также стран Северной Европы готовится к отправке военных подразделений на Украину с целью предотвращения "катастрофического поражения" ее вооруженных сил. Такое мнение высказал американский эксперт, политический консультант Госдепартамента и Минобороны США Эдвард Люттвак в авторском материале для британского портала UnHerd.

"Страны НАТО вскоре будут вынуждены отправить солдат на Украину, иначе [им] придется признать катастрофическое поражение", - приводит портал слова Люттвака. По его оценкам, Франция, Великобритания и страны Северной Европы уже готовятся к переброске в зону СВО своих малых элитных и материально-технических подразделений. Войскам НАТО при этом необязательно находиться непосредственно на линии боевого соприкосновения, пояснил эксперт. Они могут проводить работу по обеспечению ремонта и восстановления техники в тылу, а также обучать украинских военнослужащих, тем самым позволив Вооруженным силам Украины сосредоточить усилия на ведении боевых действий, добавил Люттвак.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил возможность отправки сухопутных войск западных стран в зону проведения специальной военной операции. Глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что, по сведениям Москвы, численность этого контингента может составить 2 тыс. человек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что появление иностранных воинских контингентов на Украине будет чревато крайне негативными последствиями вплоть до непоправимых.

3 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Франция в апреле может привести в боевую готовность порядка 1,5 тыс. военных для переброски на Украину. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Франция
Персоны
Нарышкин Сергей
Проекты
NATO
Похожие новости
09.01.2023
Отношения России и США переходят в новую стадию
03.06.2022
Обоюдоострая взаимность
18.04.2022
Европа ничего не решает. Она оккупирована США
29.11.2021
НАТО в трехполюсном мире
24.11.2021
Пора делить Антарктиду
30.10.2019
Advance (Хорватия): для чего Россия привезла свои мощные системы С-400 в Сербию? Что это за послание, и кому оно адресовано?
25.02.2016
Вызов принят
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.04 00:18
  • 577
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.04 00:01
  • 2695
Как насчёт юмористического раздела?
  • 04.04 21:37
  • 6
Национальная политика и миграция
  • 04.04 19:26
  • 1
"Усидеть на двух стульях". Эксперт высказался о политике Эрдогана по России (Al Mayadeen, Ливан)
  • 04.04 19:19
  • 62
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 04.04 19:11
  • 1
"Сможет сбивать русские ракеты": в США анонсировали новый перехватчик
  • 04.04 19:07
  • 4
«США будут бить Россию через Узбекистан. Это хороший ход»
  • 04.04 18:58
  • 17
Ходаковский: экономика и демография - две «ахиллесовых пяты» Украины
  • 04.04 18:47
  • 15
Американский эксперт: Военный конфликт на Украине показал необходимость создания танков нового поколения
  • 04.04 18:46
  • 2
Названа цена за вступление Молдавии в НАТО. Страна запылает, как Украина
  • 04.04 18:36
  • 456
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 04.04 18:21
  • 1
В России рассказали о способности подбить Abrams «сапогом»
  • 04.04 18:18
  • 9
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 04.04 18:16
  • 6
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 04.04 18:06
  • 78
В США оценили российские Су-34 с УМПК