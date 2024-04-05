Консультант Госдепа считает, что Франция и Британия готовятся отправить войска на Украину

По словам Эдварда Люттвака, иначе странам НАТО "придется признать катастрофическое поражение"

ЛОНДОН, 4 апреля. /ТАСС/. НАТО в лице Великобритании, Франции, а также стран Северной Европы готовится к отправке военных подразделений на Украину с целью предотвращения "катастрофического поражения" ее вооруженных сил. Такое мнение высказал американский эксперт, политический консультант Госдепартамента и Минобороны США Эдвард Люттвак в авторском материале для британского портала UnHerd.

"Страны НАТО вскоре будут вынуждены отправить солдат на Украину, иначе [им] придется признать катастрофическое поражение", - приводит портал слова Люттвака. По его оценкам, Франция, Великобритания и страны Северной Европы уже готовятся к переброске в зону СВО своих малых элитных и материально-технических подразделений. Войскам НАТО при этом необязательно находиться непосредственно на линии боевого соприкосновения, пояснил эксперт. Они могут проводить работу по обеспечению ремонта и восстановления техники в тылу, а также обучать украинских военнослужащих, тем самым позволив Вооруженным силам Украины сосредоточить усилия на ведении боевых действий, добавил Люттвак.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил возможность отправки сухопутных войск западных стран в зону проведения специальной военной операции. Глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что, по сведениям Москвы, численность этого контингента может составить 2 тыс. человек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что появление иностранных воинских контингентов на Украине будет чревато крайне негативными последствиями вплоть до непоправимых.

3 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Франция в апреле может привести в боевую готовность порядка 1,5 тыс. военных для переброски на Украину.