"Невозможно потушить". ВСУ опробовали новую тактику

Боец ВС России: ВСУ стали чаще применять зажигательные бомбы

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости, Андрей Игорев. СВО стала первым конфликтом в новейшей истории, где обе стороны массированно используют обычные коммерческие дроны. Технику адаптируют под различные задачи. Особняком стоят так называемые "сбросы". С недавних пор ВСУ поменяли тактику их применения. Как именно - выяснил корреспондент РИА Новости.

Коварное оружие

В последнее время вэсэушники стали применять новые, гораздо более коварные сбросы. Об этом РИА Новости рассказал офицер ВДВ, воюющий в Запорожской области.

Украинский военный запускает беспилотник Источник изображения: © AP Photo / Bram Janssen

"На нашем направлении участились случаи использования украинцами боеприпасов-"зажигалок" с крайне горючим веществом. - поведал боец, - Это или пирогель, типа напалма, или белый фосфор, или его аналоги. Суть в том, что эта дрянь не тушится водой, ее не погасить на себе, катаясь по земле. Не действуют огнетушители: горит до тех пор, пока имеет хоть малейший доступ к кислороду".

По словам военного, среди госпитализированных бойцов очень много с тяжелыми ожогами. На передовой такое не лечится, поэтому пострадавших "вывозят на большую землю в специализированные противоожоговые центры". Их лечение, восстановление и реабилитация могут занимать месяцы.

Тип вещества

Что за вещество, пока установить не удалось. Однако различные "зажигалки" применяют в конфликтах давно. Например, напалм - жидкое горючее (бензин, керосин итд) с добавлением специальных загустителей из смеси алюминиевых солей органических кислот. Образовавшаяся вязкая масса прилипает ко всем поверхностям и горит при крайне высоких температурах. Стряхнуть ее с себя, или потушить подручными средствами практически невозможно.

Активно его использовали вооруженные силы США в годы Второй Мировой, во Вьетнаме, Ираке.

Солдаты обливают лес напалмом из огнемета, установленного на бронетранспортере. Вьетнам, 1 января 1967 года Источник изображения: © РИА Новости

Белый фосфор при взаимодействии с кислородом горит даже под водой. Это вещество очень ядовито. Летальная доза для человека (в зависимости от его веса) — 15—150 миллиграмм. Попадая на кожу, он даёт тяжёлые ожоги, а также может проникать в организм через поражения кожи, вызывая сильное отравление.

Однако фосфор в современных зажигательных боеприпасах не применяют по чисто утилитарным причинам - температура его горения не превышает тысячи градусов. В то же время, термитные смеси (алюминий и окись железа) горят при температурах около двух с половиной тысяч градусов, что делает их гораздо эффективнее. К таким относятся, например, пирогели семейства ОМ (ОМ-12, ОМ-125, ОМ-419 и прочие), стоящие на вооружении России и других постсоветских государств.

Не исключено, что в украинских сбросах применяется вещество производства стран НАТО.

Беспилотные бомбардировщики

"Доставщиками" такого оружия все чаще выступают дроны. В целом коптеры применяют с первых месяцев СВО обе стороны. Чаще всего это гражданские образцы, оборудованные держателем для боеприпаса.

Основной тип боеприпаса для такого дрона - осколочный. Военные применяют широкую номенклатуру - от противопехотных гранат, до самодельных взрывных устройств, усиленных дополнительными поражающими элементами. ВСУ часто используют для этих целей суббоеприпасы от натовских 155-миллиметровых кассетных снарядов.

Квадрокоптеры-бомбардировщики крайне эффективны против пехоты, как на открытой местности, так и в траншеях. Однако опытный оператор может закинуть сброс, например, в открытый люк танка, или вход в блиндаж. В отличие от одноразовых FPV-дронов-камикадзе, которые, как правило, снаряжаются дешевыми камерами, беспилотники со сбросами могут оснащаться ночными камерами и тепловизорами, что позволяет эффективно применять их и в темное время суток.