Необходимость в получении данной справки возникает в разных случаях, в том числе при оформлении ПМЖ или поступлении в университет. Оформить данный документ в сжатые сроки помогают специалисты, предоставляющие клиентам комплексную поддержку.

Назначение справки

Данная справка подтверждает, что у человека нет судимости. Документ нужно предоставлять с родины, а также других стран, в которых человек проживал более 6 месяцев. Это необходимо при оформлении визы (на долгосрочный период), вида на жительства, либо гражданства. Справку запрашивает принимающая сторона. В Израиле выдачей таких документов занимается специальное полицейское управление.

Также справка о несудимости в Израиле может потребоваться израильтянину, проживающему за рубежом. Например, при оформлении ПМЖ, поступлении в образовательное учреждение и др.

Этапы получения

Если человек находится за рубежом и планирует поступить в израильский вуз, либо оформить постоянное место жительства (ПМЖ), он может получить справку в удаленном режиме.

Основные этапы:

Заполнение заявки в режиме онлайн. Заказ документа в полицейском участке через юриста или третье лицо (с доверенностью). Обращение в израильское консульство, либо посольство.

Подчеркнем, что получение, продление и замена документов в Израиле осуществляются по установленным правилам, поэтому важно учитывать нюансы и все делать правильно, чтобы своевременно и успешно проходить все процедуры и формальности. К процессу можно подключать специалистов.

Если заявитель проживает в Израиле, тогда он может получить копию справки, подтверждающую отсутствие судимости, обратившись в дипломатическое представительство страны.

Документация для заявления

Необходимо подготовить пакет документов, включая:

заявление о выдаче;

копию удостоверения личности (либо основных страниц паспорта);

доверенность (если заявление подает представитель).

Заявка заполняется по специальной форме. Если нужен апостиль, тогда следует оплатить государственную пошлину и указать номер квитанции об оплате.

Сроки оформления

В среднем справка об отсутствии судимости в Израиле оформляется в течение 1 месяца. Это время необходимо для проверки всех поданных документов соответствующими государственными органами.

Документ оформляется на двух языках – иврите и английском. В справке указываются основные данные, включая личную информацию о заявителе и отсутствии (либо наличии) совершения правонарушений.

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