Столтенберг заявил, что боевые действия на Украине нужны для безопасности НАТО

Генсек альянса назвал поставки оружия Киеву инвестициями в безопасность стран НАТО

БРЮССЕЛЬ, 4 апреля. /ТАСС/. Боевые действия на Украине нужны для безопасности НАТО, а поставки оружия Киеву - это инвестиции в собственную безопасность стран альянса.

Такое мнение высказал генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместном подходе к журналистам с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в рамках планового заседания Совета Украина - НАТО (СУН) на уровне глав МИД.

"То, что вы делаете, - это очень нужно для безопасности НАТО. Поддержка Украины - это не благотворительность, это инвестиции в собственную безопасность стран НАТО", - сказал Столтенберг.

По его словам, Украина должна получать оружие в виде обязательных долгосрочных поставок. "Вчера мы (главы МИД стран НАТО - прим. ТАСС) обсуждали, как создать более сильную институционализированную структуру по обеспечению безопасности Украины. 99% всей военной помощи Украине идет от стран НАТО, но надо гарантировать, что это все предсказуемо и справедливо распределено между странами альянса, - заявил Столтенберг. - В долгосрочной перспективе Украина должна быть в меньшей степени зависима от добровольных поставок оружия и больше получать в рамках твердых обязательств НАТО".