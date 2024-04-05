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ТАСС

Военные Армении и Таджикистана участвуют в заседании начальников штабов ВС стран СНГ

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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на заседании Комитета начальников штабов вооруженных сил стран СНГ
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на заседании Комитета начальников штабов вооруженных сил стран СНГ.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ

В ходе заседания начальник российского Генштаба Валерий Герасимов проинформировал коллег, что в период после предшествующего заседания в составе комитета произошли изменения

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Представители Вооруженных сил стран СНГ, в том числе Армении, Азербайджана и Таджикистана, принимают участие в заседании комитета начальников штабов в Москве. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что в ходе заседания начальник российского Генштаба Валерий Герасимов проинформировал коллег, что в период после предшествующего заседания в составе комитета произошли изменения. Так, первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба ВС Казахстана назначен Султан Камалетдинов, а начальником Генштаба ВС - первым заместителем министра обороны Киргизии - Руслан Мукамбетов.

Также Герасимов представил остальных участников заседания. "Это первый заместитель министра обороны - начальник Генштаба азербайджанской армии Керим Велиев, представитель ВС Армении Артак Тоноян, начальник Генштаба ВС первый замминистра обороны Белоруссии Виктор Гулевич, начальник Генштаба ВС - первый замминистра обороны Таджикистана Эмомали Собирзода, первый замминистра обороны - начальник Генштаба ВС Узбекистана Шухрат Халмухамедов", - добавили в Минобороны. 

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