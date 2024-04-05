Военные Армении и Таджикистана участвуют в заседании начальников штабов ВС стран СНГ

В ходе заседания начальник российского Генштаба Валерий Герасимов проинформировал коллег, что в период после предшествующего заседания в составе комитета произошли изменения

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Представители Вооруженных сил стран СНГ, в том числе Армении, Азербайджана и Таджикистана, принимают участие в заседании комитета начальников штабов в Москве. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что в ходе заседания начальник российского Генштаба Валерий Герасимов проинформировал коллег, что в период после предшествующего заседания в составе комитета произошли изменения. Так, первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба ВС Казахстана назначен Султан Камалетдинов, а начальником Генштаба ВС - первым заместителем министра обороны Киргизии - Руслан Мукамбетов.

Также Герасимов представил остальных участников заседания. "Это первый заместитель министра обороны - начальник Генштаба азербайджанской армии Керим Велиев, представитель ВС Армении Артак Тоноян, начальник Генштаба ВС первый замминистра обороны Белоруссии Виктор Гулевич, начальник Генштаба ВС - первый замминистра обороны Таджикистана Эмомали Собирзода, первый замминистра обороны - начальник Генштаба ВС Узбекистана Шухрат Халмухамедов", - добавили в Минобороны.