Глава британского МИД высказался против отправки западных войск на Украину

Дэвид Кэмерон отметил, что есть разница между действиями НАТО "для Украины" и действиями НАТО "на Украине"

ЛОНДОН, 4 апреля. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон выступил против идеи отправки западных войск на Украину. Соответствующее мнение он выразил в интервью вещательной корпорации Би-би-си.

На вопрос о том, следует ли западным странам направлять свои войска на Украину, руководитель британского внешнеполитического ведомства ответил отрицательно. "Нет, мы не хотим давать [президенту РФ Владимиру] Путину подобные цели", - сказал он, добавив, что это "вопрос политической воли". Кэмерон отметил, что есть разница между действиями НАТО "для Украины" и действиями НАТО "на Украине".

Он также сообщил, что на следующей неделе совершит визит в Соединенные Штаты, во время которого призовет американских конгрессменов выделить дополнительные финансовые средства на поддержку киевских властей. По его словам, странам НАТО следует передать Украине вооружение, которое скоро будет выведено из строя. "У некоторых видов оружия есть срок годности, - заявил Кэмерон. - Гораздо лучше передать их Украине, чтобы они могли воспользоваться им, нежели вывести их из эксплуатации, что будет стоить денег".

Рассуждая о возможности выхода текущего конфликта за пределы Украины, глава Форин оффиса подчеркнул, что НАТО готова выполнять свои обязательства по защите Польши и стран Прибалтики.