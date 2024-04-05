Войти
ТАСС

Глава британского МИД высказался против отправки западных войск на Украину

58
0
0
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. Архивное фото
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Дэвид Кэмерон отметил, что есть разница между действиями НАТО "для Украины" и действиями НАТО "на Украине"

ЛОНДОН, 4 апреля. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон выступил против идеи отправки западных войск на Украину. Соответствующее мнение он выразил в интервью вещательной корпорации Би-би-си.

На вопрос о том, следует ли западным странам направлять свои войска на Украину, руководитель британского внешнеполитического ведомства ответил отрицательно. "Нет, мы не хотим давать [президенту РФ Владимиру] Путину подобные цели", - сказал он, добавив, что это "вопрос политической воли". Кэмерон отметил, что есть разница между действиями НАТО "для Украины" и действиями НАТО "на Украине".

Он также сообщил, что на следующей неделе совершит визит в Соединенные Штаты, во время которого призовет американских конгрессменов выделить дополнительные финансовые средства на поддержку киевских властей. По его словам, странам НАТО следует передать Украине вооружение, которое скоро будет выведено из строя. "У некоторых видов оружия есть срок годности, - заявил Кэмерон. - Гораздо лучше передать их Украине, чтобы они могли воспользоваться им, нежели вывести их из эксплуатации, что будет стоить денег".

Рассуждая о возможности выхода текущего конфликта за пределы Украины, глава Форин оффиса подчеркнул, что НАТО готова выполнять свои обязательства по защите Польши и стран Прибалтики. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Польша
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Похожие новости
20.05.2008
ДОВСЕ: Никто не хочет уступать
03.04.2008
Сердечные разногласия
17.07.2007
Россия приостановила участие в ДОВСЕ, но дала Западу время на раздумья
07.05.2007
Юрий Балуевский: про ПРО
20.03.2007
Россия примет Нурсултана Назарбаева как неродного. Способов повлиять на Казахстан у Кремля становится все меньше
02.03.2007
Эксгумация РСМД
22.02.2007
Юрий Балуевский: Мы призываем НАТО к учету российских интересов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.04 00:18
  • 577
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.04 00:01
  • 2695
Как насчёт юмористического раздела?
  • 04.04 21:37
  • 6
Национальная политика и миграция
  • 04.04 19:26
  • 1
"Усидеть на двух стульях". Эксперт высказался о политике Эрдогана по России (Al Mayadeen, Ливан)
  • 04.04 19:19
  • 62
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 04.04 19:11
  • 1
"Сможет сбивать русские ракеты": в США анонсировали новый перехватчик
  • 04.04 19:07
  • 4
«США будут бить Россию через Узбекистан. Это хороший ход»
  • 04.04 18:58
  • 17
Ходаковский: экономика и демография - две «ахиллесовых пяты» Украины
  • 04.04 18:47
  • 15
Американский эксперт: Военный конфликт на Украине показал необходимость создания танков нового поколения
  • 04.04 18:46
  • 2
Названа цена за вступление Молдавии в НАТО. Страна запылает, как Украина
  • 04.04 18:36
  • 456
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 04.04 18:21
  • 1
В России рассказали о способности подбить Abrams «сапогом»
  • 04.04 18:18
  • 9
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 04.04 18:16
  • 6
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 04.04 18:06
  • 78
В США оценили российские Су-34 с УМПК