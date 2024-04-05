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Дефицит техники превратил механизированную бригаду ВСУ в пехотную. Эти украинская воинская часть пока не принимала участия в военных действиях.

Предоставили информацию о реорганизации подразделения и сделали предположение о ее причинах журналисты издания MilitaryLand.

Сотрудники СМИ обратили внимание, что на странице бригады в социальной сети убрали слово «механизированная», заменив его на «пехотная». Аналитики издания пришли к выводу, что командование пошло на реформирование подразделения из-за того, что для укомплектования мехбригады попросту не хватает техники.

Официальная причина изменения пока не разглашается, но предположительно она связана с нехваткой боевых машин пехоты

- рассуждают аналитики.

При этом они обвиняют в сложившейся ситуации западных партнеров киевского режима, которые значительно сократили военную помощь Киеву.

Таким образом, украинская армия лишилась одной механизированной бригады, но приобрела вместо нее одну пехотную, которой техника не полагается. Авторы MilitaryLand предположили, что даже то небольшое количество боевых машин, имеющихся у подразделения, изымут и отправят другим бригадам. Одним из вариантов, считают аналитики, могла бы стать 100-я мехбригада, которая была недавно создана.

Украинские чиновники и военные неоднократно высказывали свои претензии по поводу несвоевременности поставок техники и вооружений. Они также заявляли, что объемы западной помощи слишком малы.