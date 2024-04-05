Fincantieri заключила с МО Индонезии контракт на поставку патрульных кораблей PPA

ЦАМТО, 4 апреля. Итальянская компания Fincantieri объявила о подписании с Минобороны Индонезии контракта на поставку двух многоцелевых патрульных кораблей PPA (Pattugliatore Polivalente D’Altura).

Стоимость заказа составляет 1,18 млрд. евро (1,27 млрд. долл.). Вступление контракта в силу зависит от получения необходимых разрешений от компетентных органов.

В рамках сделки Fincantieri выступит генеральным подрядчиком поставки и будет координировать деятельность других партнеров, включая Leonardo, по интеграции на борт кораблей боевых систем и предоставлению сопутствующих логистических услуг. Как предполагается, Индонезии будут переданы корабли, первоначально заказанные для ВМС Италии, которые в настоящее время строятся на объединенном предприятии Fincantieri в Рива-Тригозо-Муджиано.

Министерство обороны Индонезии проявило интерес к закупке кораблей PPA после развертывания в регионе АТР итальянского патрульного корабля "Франческо Морозини", который зашел в один из портов Индонезии в июле 2023 года. Как отмечается, сделка может стать катализатором двустороннего сотрудничества в военной, промышленной и технологической областях.

Как сообщал ЦАМТО, о ведущихся военными ведомствами Индонезии и Италии переговорах по вопросу продажи двух новых многоцелевых патрульных кораблей PPA стало известно в октябре 2023 года. Для ускорения поставки стороны согласовали продажу кораблей, которые уже строятся для ВМС Италии. Срочность поставки связана с повышением напряженности в отношениях Индонезии с Китаем. Традиционный срок поставки в течение трех лет Минобороны Индонезии не устраивал.

Для оснащения ВМС Италии на текущий момент заказаны семь многоцелевых патрульных кораблей PPA, три из которых уже приняты на вооружение. Индонезии могут быть поставлены пока не переданные ВМС Италии корабли, а для их замены МО Италии закажет два дополнительных корабля для итальянского флота.

Для справки: спуск на воду шестого корабля серии, "Руджеро ди Лаурия", состоялся на предприятии компании Fincantieri 6 октября 2023 года.

Разработанные Fincantieri корабли PPA могут быть выполнены в трех различных конфигурациях (Full Combat, Light Plus и Light), водоизмещение которых варьируется от 5830 до 6270 т. Корабли могут выполнять широкий спектр задач: от патрулирования и проведения поисково-спасательных операций на море до участия в боевых действиях.

Длина корабля "Руджеро ди Лаурия" составляет 143 м. Он оснащен комбинированной силовой установкой типа CODAG, включающей два дизельных двигателя MTU 20V800 M91L мощностью по 10 МВт и ГТД LM2500+G4 производства Avio Aero / GE Marine Solutions, расчетная максимальная скорость хода – более 32 узлов, экипаж – 171 человек.

В 2021 году Fincantieri уже подписала соглашение о продаже ВМС Индонезии шести фрегатов класса FREMM, но соглашение так и не вступило в силу.