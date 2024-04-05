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Военное обозрение

На вооружение армии Индонезии поступили первые средние танки FNSS Kaplan MT «Harimau»

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Источник изображения: topwar.ru

Сухопутные войска Индонезии получили на вооружение первые средние танки FNSS Kaplan MT «Harimau». Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Индонезия стала второй после Филиппин страной в регионе, чья армия имеет на вооружении средние танки. Но если у филиппинской армии в распоряжении – танки израильского производства, от компании Elbit Systems, то у Индонезии – танки, разработанные совместными усилиями турецкой компании FNSS и индонезийской компании Pindad.

Сейчас сухопутные войска Индонезии имеют на вооружении 103 основных боевых танка (ОБТ), в том числе 42 танка Leopard 2А4 и 61 танк Leopard 2RI. Кроме того, у национальной армии имеются в распоряжении различные легкие и средние танки, включая 275 французских AMX-13 (частично модернизированных), 15 советских ПТ-76 и 60 британских FV101 Scorpion-90.

Однако индонезийское руководство приняло решение приобрести и средние танки Kaplan MT. Необходимость в таких танках власти обосновывают уникальными географическими особенностями страны. Индонезия включает в свой состав более 17 тысяч островов. Это обусловливает особые потребности страны в плане обороны и безопасности.

Источник изображения: topwar.ru

В условиях джунглей требуются особые способы реагирования на военные угрозы и вызовы. Бронетехника должна отличаться большей мобильностью, меньшими габаритами. Танк Каплан МТ отличается массой в 30-35 тонн, способен развивать скорость до 70-78 километров в час. В то же время, у танка – современная броня, качественное вооружение. У танка – башня со стандартной 105-мм нарезной пушкой НАТО, автоматическая система заряжания боеприпасов.

Для дальнейшего повышения обороноспособности Kaplan MT может быть оснащен и дополнительной броней. Это, в свою очередь, значительно повысит уровень его защищенности от огня противника и живучесть танка на поле боя. У танка есть система химической, биологической, радиологической и ядерной (ХБРЯ) защиты, система предупреждения о лазерном облучении.

Совместная работа Турции и Индонезии над данным танком является свидетельством растущих связей между этими двумя государствами в области военно-технического сотрудничества.

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Страны
Индонезия
Турция
Филиппины
Продукция
Leopard-2
Компании
Elbit Systems
Nurol
Pindad
Проекты
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Ядерный щит
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