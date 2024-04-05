Посол РФ в Лондоне назвал преувеличением заявления о предвоенном периоде в Европе

Андрей Келин отметил, что в Европе нет предвоенной ситуации, а есть проблема между Россией и Украиной, которая должна быть решена

ЛОНДОН, 4 апреля. /ТАСС/. Посол России в Великобритании Андрей Келин считает преувеличением слова некоторых западных политиков о том, что Европа якобы вступила в предвоенный период.

"Это крайнее преувеличение. Мы должны решить проблему Украины, которая стала своего рода тараном, используемым против России," - отметил Келин в интервью британской радиостанции LBC. "В Европе нет предвоенной ситуации, а есть проблема между Россией и Украиной, которая должна быть решена. Все остальное - это чистой воды домыслы", - добавил он, напомнив про заявление президента РФ Владимира Путина об отсутствии у Москвы стремления вести конфликт с НАТО.

С заявлением о том, что Европа вступила в предвоенную эпоху, выступил на прошлой неделе премьер-министр Польши Дональд Туск, слова которого повторил несколько других западных политиков, включая министра обороны Великобритании Гранта Шэппса.

Отвечая на вопрос о том, когда может завершиться конфликт на Украине, Келин подчеркнул, что Киев по-прежнему не готов вести переговоры с Москвой, а страны НАТО продолжают говорить о необходимости вооружать Киев, "что приведет лишь к уничтожению самой Украины".

Посол РФ также отверг утверждения о том, что результаты президентских выборов в России были сфальсифицированы. По его словам, продемонстрированные цифры говорят лишь об "абсолютной стабильности политической системы" в РФ.

Он также назвал смехотворными утверждения британских СМИ о том, что Россия может быть причастна к распространению недостоверной информации о принцессе Уэльской Кэтрин и состоянии ее здоровья. "Я слышал об этом и был изумлен. Боюсь, что у британской прессы заканчиваются обвинения в адрес России. В последнее время она проявляла большую изобретательность в этом вопросе, но обвинять нас в этом просто смешно, - отметил дипломат. - На сайте нашего посольства вы можете прочитать пожелания полного и скорейшего выздоровления, адресованные Кейт Миддлтон. <...> В британских газетах сейчас не найти положительных историй о России, и это плохо".