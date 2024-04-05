Военный эксперт допустил, что ВСУ вновь предпримут попытку наступления на Крым

Михаил Самусь также считает, что на украинский конфликт может повлиять Дональд Трамп в случае его переизбрания на пост президента США в 2024 году

ПРАГА, 4 апреля. /ТАСС/. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский намерен организовать еще одно наступление на южном направлении с попыткой захвата Крыма. Такое мнение в интервью чешской газете Seznam Zprávy выразил военный эксперт Михаил Самусь.

"Я не меняю свою гипотезу о том, что захват Крыма критически важен [для плана Сырского]. На востоке страны (Донецкая и Луганская народные республики - прим. ТАСС) бои могут и будут идти дольше, так как там снабжать российскую армию проще", - сказал он.

По его информации, Сырский склоняется к необходимости начать наступательные операции уже в этом году, в чем его материально поддержат США и страны Евросоюза, а также будут задействованы истребители F-16, если к тому моменту Киев их получит. При этом экс-глава украинских вооруженных сил Укрины Валерий Залужный склонялся к тому, чтобы ВСУ воздерживались от активных действий до 2025 года и копили оружие и боеприпасы.

Самусь также считает, что на украинский конфликт может повлиять Дональд Трамп в случае его переизбрания на пост президента США в этом году. Он утверждает, что РФ может договориться с Трампом, чтобы Белый дом оказал давление на президента Украины Владимира Зеленского и заставил его подписать мир и признать за Россией как минимум непосредственно контролируемые ей территории.

Украинская армия с 4 июня 2023 года предпринимала безуспешные попытки наступления. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, наступление так и не принесло Киеву значимых результатов. Пытаясь оправдать отсутствие реальных успехов в зоне боевых действий, власти Украины неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок оружия, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое. 1 декабря прошлого года Зеленский признал, что контрнаступление не достигло результатов.