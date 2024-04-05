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Военное обозрение

Бывший замсекретаря СНБО Украины: Каждый дом в Харькове нужно превратить в крепость

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Источник изображения: topwar.ru

Бывший заместитель командующего силами спецопераций ВСУ генерал Кривонос прокомментировал постоянно муссируемые в последнее время слухи о том, что ВС РФ якобы готовят наступление на Харьков. Напомним, что такие слухи в первую очередь распространяют западные СМИ – те самые, которые в своё время сочинили мем «Киев за три дня» и которые сами же бурно праздновали то, что Киев российской армией освобождён не был. В свою очередь в украинском ГУР заявляют, что «Россия не пойдёт в наступление на Харьков, так как не фиксируется сосредоточения достаточной группировки войск».

Генерал Кривонос, который успел побывать и в должности заместителя секретаря СНБО Украины, заявил, что «Харьков ввиду опасности нового штурма должен быть превращён в город-крепость».

Украинский генерал в отставке, которого любят приглашать в самые разные программы на украинском ТВ, заявил следующее:

Наша задача – укрепить город, подготовить его к обороне. В Харькове свыше 22 тысяч домов. Каждый из них нужно превратить в крепость.

По словам Кривоноса, это значительно усложнит или же сделает невозможным взятие Харькова российской армией.

Напомним, что в ночь на 4 апреля российские войска нанесли удары по целому ряду целей в Харькове и Харьковской области. По последним данным, были атакованы в том числе объекты размещения личного состава ВСУ и ГУР.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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