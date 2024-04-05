Эксперт объяснил эффективность окопных комплексов РЭБ незаметностью для дронов

Гендиректор АНО "НПЦ "Ушкуйник" Алексей Чадаев также отметил, что "лучше иметь много маленьких глушилок, чем мало больших"

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Окопные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в зоне спецоперации эффективнее больших стационарных комплексов, так как они незаметны для беспилотников. Об этом сообщил ТАСС эксперт в области БПЛА, генеральный директор АНО "НПЦ "Ушкуйник" Алексей Чадаев.

"Окопные комплексы РЭБ в первую очередь. Насыщение ими должно быть повсеместно. Речь идет о десятках тысяч устройств разной мощности, начиная от пятиваттников на опорник, заканчивая достаточно большими глушилками. Лучше иметь много маленьких глушилок, чем мало больших, потому что каждая глушилка легко вычисляется средствами радиоэлектронной разведки. Если ты включил большую глушилку, то для противника это сигнал, что под ней находится что-то важное. Скорее всего, в нее может прилететь снаряд РСЗО HIMARS. А если у тебя много маленьких глушилок и ты закрываешь поле, а не просто отдельный объект, то тогда непонятно, куда должно прилетать. Поэтому я [выступаю] за то, чтобы иметь большое количество небольших устройств, чем пытаться решить задачу какими-нибудь комплексами РЭБ размером с "Камаз", которые для противника просто большая мишень", - сказал он.

Чадаев считает, что индивидуальный детектор дронов должен быть у каждого, кто находится в 10-км зоне от линии боевого соприкосновения. "По крайней мере, оповестит, что в тебя что-то летит на определенной частоте", - добавил он.

"Ушкуйник" - центр, занимающийся обеспечением передовых технологических и нормативно-правовых решений в области гражданских беспилотников и противодронной защиты.