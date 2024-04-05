ВКС нанесли удар бомбами, от которых не укрыться в блиндаже

Су-34 нанесли по ВСУ удар бомбами ОДАБ-500, от которых не укрыться в блиндаже

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Фронтовые бомбардировщики Су-34 нанесли удар по украинским военным авиабомбами ОДАБ-500, от которых нельзя укрыться в окопах или блиндажах, сообщили в Минобороны России.

"Боевая работа экипажа Су-34 с применением ОДАБ-500 на Южнодонецком направлении", — рассказали в ведомстве.

Удар наносился по опорному пункту и живой силе противника. При этом ОДАБ-500 были оснащены универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), которые имеют крыло, рули и систему управления и превращают обычные бомбы в высокоточные.

ОДАБ-500 — объемно-детонирующая бомба, работающая в два такта: сначала при срабатывании она выбрасывает взрывчатый жидкий состав, образующий аэрозольное облако, которое затем детонирует в большом объёме. За счет этого создается высокотемпературный взрыв с мощной ударной волной, которая "затекает" в окопы, блиндажи и прочие укрытия, уничтожая противника.

Каждый Су-34 может нести по четыре таких бомбы. В видео, опубликованном Минобороны, показан сброс четырех ОДАБ-500 с одного из фронтовых бомбардировщиков. При этом заметны небольшие вспышки на боеприпасах — так срабатывают пиропатроны, раскрывающие крыло модуля планирования и коррекции.

В Минобороны уточнили, что после успешного выполнения задания, получив подтверждение об уничтожении важных объектов, экипажи Су-34 вернулись на аэродром вылета.

ВКС активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.