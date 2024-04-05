ЦКБР: разрекламированные дроны Bayraktar и Switchblade никак не проявили себя в СВО

Трофейный дрон Baykar Bayraktar TB2 был захвачен на Украине и теперь демонстрируется в музее в Кубинке. Фото Владимира Карнозова.

Гендиректор центра Дмитрий Кузякин назвал реальные боевые действия лучшим судьей в технических спорах

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Широко разрекламированные турецкие беспилотники Bayraktar и американские барражирующие боеприпасы Switchblade никак не проявили себя в реальных боевых действиях в ходе специальной военной операции. Об этом ТАСС заявил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

"Вера в универсальное, ультимативное оружие, которое наконец-то придет и все "порешает", не отпускает людей во все времена и во всех вооруженных конфликтах. Не исключение и СВО. Напомню, что до начала СВО все говорили про турецкие Bayraktar, американские Reaper и Switchblade всех типов. Все информационное поле раскалывалось от восторженных статей о чудо-оружии. Но прошло время - и оказалось, что практически все это не работает", - заявил специалист.

По словам Кузякина, это обусловлено различными причинами, начиная от стоимости, сроков производства, относительно небольшого количества данных аппаратов и заканчивая уязвимостями радиоканалов, зависимостью от спутниковой навигации и простотой уничтожения данных изделий обычными средствами ПВО.

Глава ЦКБР подчеркнул, что реальные боевые действия - лучший судья в технических спорах. "Пока ни один БПЛА второй лиги не смог закрепиться на ЛБС надежно и основательно. Да, есть, правда, исключение! Наши крылатые ракеты, планирующие авиабомбы, "Герани" и прочие подобные аппараты второй лиги. Но это больше про массовые "набеги" вглубь территории противника. Стать надежным инструментом на ЛБС и на тактическом театре военных действий пока не удается никому", - сказал он.

Кузякин пояснил, что ко второй лиге относятся беспилотники, на разработку которых требуются годы и значительные ресурсы, но которые создаются отдельными компаниями. Например, Bayraktar или российский БПЛА Zala. Первая лига - это БПЛА, на создание которых требуются десятилетия и ресурсы целых стран, одно предприятие не может реализовать такого рода проекты.

Об израильском дроне Harop

Кузякин прокомментировал предложение, звучащее в российских соцсетях, о необходимости разработки российского аналога израильского разведывательно-ударного дрона Harop. По мнению ряда специалистов, беспилотник, способный одновременно производить разведку и наносить удары, может эффективно использоваться для противодействия обстрелам Белгородской области. "Предложение включить Harop в контур инструментов уничтожения живой силы и техники противника, ведущей обстрел Белгорода, достойно уважения как предложение само по себе, но выбор в качестве инструмента израильского беспилотника - решение странное", - отметил гендиректор ЦКБР.

Специалист подчеркнул, что израильское изделие не является чем-то принципиально новым. "По сути, это наша "Герань" с модулем анализа подстилающей поверхности для бортовых средств искусственного интеллекта. ИИ бывает двух типов, первый - вспомогательный. Он может донавести дрон на цель, когда оператор ее уже выбрал. То есть ИИ помогает попасть, а идентифицирует и выбирает цель все-таки человек. Или проводить навигацию полета по изображению с камеры, ориентируясь буквально на местности, сравнивая ее с записанной в память картой. И те, и другие дроны с подобным ИИ уже используются в СВО обеими сторонами конфликта", - сказал Кузякин.

Глава ЦКБР добавил, что ИИ второго типа способен самостоятельно, без радиоканалов управления и спутниковой навигации совершать патрулирование района в поисках целей, которые ему "обьяснили" операторы перед стартом. "Дроны со вторым типом ИИ пытаются "заехать" на СВО с первых дней войны. Примером тому служит Switchblade. Но пока об успехах таких дронов заявлять не приходится. Слишком сложно для ИИ оказалось выполнить задачу - пойти туда, не знаю куда, сделать то, не знаю что", - заявил он.

ЦКБР базируется в Жуковском. Центр является базовой организацией Московского физико-технического института и Центрально-аэрогидродинамического института им. Н. Е. Жуковского. Организация осуществляет разработку и производство FPV-дронов, проводит обучение специалистов и работает только с силовыми ведомствами. ЦКБР находится на самообеспечении.