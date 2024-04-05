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Возможности новой северокорейской ракеты оценили

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Фото: Pixabay
Фото: Pixabay.

Доцент Ким Дон Еп: новая ракета КНДР может достичь Аляски и Гавайев

Новая гиперзвуковая ракета «Хвасонпхо-16», испытанная в КНДР, потенциально может достичь Аляски и Гавайев, так оценил ее возможности доцент Университета северокорейских исследований в Южной Корее Ким Дон Еп в комментарии РИА Новости.

По его словам, новая ракета, оснащенная твердотопливным двигателем, будет обладать большей дальностью, чем жидкостная «Хвасон-12». Последняя неоднократно запускалась в сторону Тихого океана и преодолевала около 4,5 тысячи километров. То есть максимальная дальность полета может составлять более шести тысяч километров, пояснил эксперт.

«Поэтому я думаю, что Гуам безусловно попадает в список потенциальных целей "Хвасонпхо-16", но это могут быть и Аляска или Гавайи, как утверждает Северная Корея», — сказал Ким Дон Еп.

Северная Корея во вторник, 2 апреля, совершила успешное испытание новой сверхзвуковой баллистической ракеты средней дальности. Как сообщает ЦТАК, все ракеты Пхеньяна — твердотопливные, то есть ядерные.

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
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