Politico: истребители F-16 уже неактуальны для ВСУ

Причиной утраты значимости этого вида вооружения украинские офицеры, на которых ссылается газета, называют подготовленность армии РФ к возможному появлению F-16 на поле боя

БРЮССЕЛЬ, 4 апреля. /ТАСС/. Американские истребители F-16 уже неактуальны для украинской армии. Такое мнение в беседе с европейским изданием газеты Politico выразили офицеры ВСУ.

"Часто мы просто не получаем системы вооружений в то время, когда они нам нужны - они приходят, когда уже неактуальны. У каждого оружия есть свое время. F-16 были нужны в 2023 году, а в 2024 году они не подойдут", - сказал один из собеседников издания.

Причиной утраты значимости F-16 украинские военные называют подготовленность российской армии к их возможному появлению на поле боя. По их словам, ВС РФ активно рассчитывают выгодные позиции для размещения комплексов С-400, чтобы максимизировать зону возможного поражения истребителей и держать их как можно дальше от линии фронта и логистических узлов.

Оценки офицеров ВСУ свидетельствуют о том, что прогнозы владельца X (ранее Twitter) Илона Маска о возможной потере Украиной Одессы и выхода к Черному морю в случае продолжения конфликта могут оказаться правдивыми, заключило Politico.

Украина уже давно просит партнеров передать ей истребители F-16. Однако на Западе подчеркивают невозможность поставок Киеву таких самолетов без должной предварительной подготовки пилотов и персонала наземных служб. Дания, Нидерланды, США и несколько других западных стран сегодня принимают активное участие в подготовке украинских летчиков.

31 марта Маск заявил, что Украина рискует лишиться Одессы и выхода к Черному морю, если не согласится вести с Россией переговоры. "Остается под вопросом, лишится Украина всего доступа к Черному морю или нет. Я бы посоветовал урегулировать ситуацию путем переговоров до того, как это случится", - написал он в X.