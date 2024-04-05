Войти
РИА Новости

Солдат против химер: аналитики сравнили ЗРК "Викинг" с западными аналогами

65
0
0
Логотип аналитического центра по вопросам ВКО
Логотип аналитического центра по вопросам ВКО.
Источник изображения: © АЦ ВКО

АЦ ВКО: сравнение российских и западных ЗРК показывает преимущество "Викинга"

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Сравнение зенитных ракетных комплексов (ЗРК) средней дальности Запада и России показывает преимущество ЗРК "Викинг" (экспортная версия "Бук-М3") перед его иностранными аналогами за счет сбалансированных характеристик, это настоящий ЗРК-солдат против древних "химер", заявляет Аналитический центр по вопросам Воздушно-космической обороны (ВКО).

Центр провел анализ современных ЗРК, многие из которых сегодня задействованы в зоне СВО. ЗРК "Викинг" разработан предприятиями концерна ВКО "Алмаз - Антей". Западные "одноклассники" представлены комплексами IRIS-T SLM, разработанным Diehl Defence (ФРГ); NASAMS III, разработанным Kongsberg Gruppen (Норвегия) совместно с Raytheon (США); и SAMP/T, созданным консорциумом Eurosam, в который входят Thales (Франция) и MBDA (транснациональная корпорация).

"В отличие от западных аналогов, российские ЗРК "Викинг" обладают практически идеально сбалансированными ТТХ. Дальность разведки и дальность наведения, количество сопровождаемых целей, огневых, целевых, ракетных каналов, ТТХ ЗУР (технико-тактические характеристики зенитной управляемой ракеты - ред.) и размер БК (боевого комплекта -ред.) - все эти характеристики у ЗРК "Викинг" согласованы друг с другом", - говорится в статье Аналитического центра ВКО в журнале "Национальная оборона".

Авторы подчеркивают, что по целому ряду характеристик ЗРК "Викинг" является мировым рекордсменом. Например, используемая ракета комплекса 9M317ME развивает скорость 1550 метров в секунду, в то время как западные аналоги - 1020, 1200 и 1400 м/с соответственно. Дальность/высота перехвата аэродинамических целей ракеты "Викинга" 65/25 километров, у аналогов - 40/20, 50/20, 60/20 км (кроме самых последних модификаций ракеты Aster 30 комплекса SAMP/T – 100/20 км).

"Но главное то, что у него нет "слабых мест". Ни одна из подсистем не тормозит комплекс в целом, каждая работает на повышение его ТТХ. Если при этом учесть высокие маневренные характеристики и хорошую боевую устойчивость, становится очевидно - перед нами ЗРК, оптимально пригодный для участия в общевойсковом бою. ЗРК "солдат", ориентированный не на "спортивные рекорды", а на победу", - отмечается в публикации.

Сравнение современных ЗРК СД (средней дальности) позволяет сделать целый ряд однозначных выводов. Российские ЗРК СД создаются в развитие лучших традиций класса. Запад же в организации ПВО отдает предпочтение комплексам воздушного и морского базирования, а сухопутные ЗРК разрабатывает по остаточному принципу. Ракета "воздух-воздух", артиллерийский радар, армейский грузовик – ЗРК готов. "Мы его слепили из того, что было" - такой принцип создания ЗРК на Западе напоминает древних химер – существ с головой льва, туловищем козы и хвостом змеи.

Помимо прочего, это ведет к феноменальной рассогласованности ТТХ различных элементов западных комплексов. Разве что NАSАМS III можно считать хоть сколько-то сбалансированным, и то лишь потому, что все его элементы одинаково слабы. В ЗРК IRIS-T SLM количество ЗУР и их дальность делают многократно избыточными мощности РЛС. У SAMP/T, напротив – ТТХ радаров не позволяют реализовать все возможности ЗУР. Высокая скорострельность ПУ не согласуется с количеством целевых каналов. "Эскадра плывет со скоростью самого медленного корабля" – этот старый принцип как нельзя лучше подходит для оценки возможностей современных западных ЗРК СД, отмечают аналитики Центра ВКО.

"Если добавить к этому низкую мобильность и слабую боевую устойчивость, следует признать, что западные ЗРК пригодны разве что для "полицейских" операций ограниченного масштаба. Что в принципе соответствует взятой на себя Западом роли мирового полисмена", - заявляют в Аналитическом центре ВКО.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Норвегия
Россия
США
Франция
Продукция
NASAMS
Бук-M3
Компании
Kongsberg
Leonardo
MBDA
Raytheon
Thales
Алмаз-Антей
Проекты
Aster ЗУР
Похожие новости
25.12.2018
ВВС Филиппин в 2019 году ожидают получить большое количество ВиВТ
27.03.2015
Польша бьет в барабаны и гонит волну
23.07.2013
Defense News TOP 100: впечатляющий успех российского ОПК
03.11.2010
Мировой ВПК сегодня и завтра
17.11.2009
Противотанковое управляемое вооружение отвечает современным требованиям
01.07.2009
Новинки парижского салона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.04 00:18
  • 577
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.04 00:01
  • 2695
Как насчёт юмористического раздела?
  • 04.04 21:37
  • 6
Национальная политика и миграция
  • 04.04 19:26
  • 1
"Усидеть на двух стульях". Эксперт высказался о политике Эрдогана по России (Al Mayadeen, Ливан)
  • 04.04 19:19
  • 62
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 04.04 19:11
  • 1
"Сможет сбивать русские ракеты": в США анонсировали новый перехватчик
  • 04.04 19:07
  • 4
«США будут бить Россию через Узбекистан. Это хороший ход»
  • 04.04 18:58
  • 17
Ходаковский: экономика и демография - две «ахиллесовых пяты» Украины
  • 04.04 18:47
  • 15
Американский эксперт: Военный конфликт на Украине показал необходимость создания танков нового поколения
  • 04.04 18:46
  • 2
Названа цена за вступление Молдавии в НАТО. Страна запылает, как Украина
  • 04.04 18:36
  • 456
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 04.04 18:21
  • 1
В России рассказали о способности подбить Abrams «сапогом»
  • 04.04 18:18
  • 9
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 04.04 18:16
  • 6
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 04.04 18:06
  • 78
В США оценили российские Су-34 с УМПК