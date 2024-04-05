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ТАСС

ЦКБР выступил за финансирование частных разработчиков БПЛА пропорционально результату

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Логотип ЦКБР
Логотип ЦКБР.
Источник изображения: © Фото : ЦКБР

Частная инициатива осталась без финансирования из-за стремления стандартизировать производство дронов через нескольких выделенных производителей, считает глава Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. В России необходимо оказывать господдержку частным разработчикам беспилотных летательных аппаратов для зоны спецоперации, размер финансирования должен быть зависеть от результатов работы специалистов, заявил ТАСС глава Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

"Необходимо финансирование всех инициативных групп, артелей и "народных КБ". Единственным условием должно быть реальная помощь фронту и бойцам на линии боевого соприкосновения, и финансирование центров пропорционально результату. Да, тут возникает много нюансов и вопросов, но все они решаемы", - сказал Кузякин.

По словам специалиста, стремление стандартизировать в России производство дронов "третьей лиги" через нескольких выделенных производителей привело к тому, что "остальная частная инициатива, куда большая в своей массе, осталась без финансирования". "Артели, инициативные группы и "народные КБ" в нашей стране начали испытывать финансовый голод ввиду отсутствия хоть какой-либо поддержки, заказов на производство или разработку. Частная инициатива не "вывозит" развитие боевых систем в режиме самофинансирования в долгосрочной перспективе", - заявил глава ЦКБР.

Кузякин подчеркнул, что ЦКБР также испытывает недостаток ресурсов. "ЦКБР - не исключение, наш центр существует исключительно на средства частных лиц, и мы испытываем постоянный финансовый голод, который сдерживает нас в развитии: в новых разработках, производстве дронов и подготовке методик обучения по боевому применению. Да и по сути, мы вынуждены проводить сокращения в то время, когда специалисты, новые разработки и новые идеи нужны как воздух", - отметил специалист.

По словам гендиректора ЦКБР, стандартизация отражается на многообразии решений, что серьезно ограничивает развитие отрасли. "Грубо говоря, противнику проще найти противодействие под стандартный дрон, чем бороться с "зоопарком" решений. Да о чем тут говорить, сами FPV-дроны появились из этого "зоопарка" решений и технологий", - добавил он.

ЦКБР является базовой организацией Московского физико-технического института и Центрально-аэрогидродинамического института им. Н. Е. Жуковского. Организация занимается разработкой и производством FPV-дронов, проводит обучение специалистов и работает только с силовыми ведомствами. ЦКБР находится на самообеспечении. 

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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