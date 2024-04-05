ЦКБР: достижения частных разработчиков позволяют РФ держать паритет в войне дронов

Глава Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин отметил важную роль беспилотников третьей волны

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Достижения частных разработчиков позволяют России успешно конкурировать в технологической войне дронов с Украиной. Такое мнение ТАСС высказал глава Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

"Современная война выпукло показала значение технологий беспилотников третьей волны. Это и FPV и так называемые "дальнолеты" самолетного типа и морские беспилотники. Характерными признаками третьей волны являются: доступность технологий, дешевизна элементной базы и, самое главное, весьма специфические знания. Этим знаниям не научат в вузах, по ним пока нет ВУС. <…> Именно поэтому так много инициативных групп у нас в стране включилось в работу по обеспечению армии России дронами третьей волны. Именно поэтому мы держим паритет в войне дронов. "Вывозит" частная инициатива", - заявил Кузякин.

По его словам, разработчик дронов третьей волны должен обладать специфическими знаниями и навыками. "Специфика этих знаний в том, что это не знания о беспилотниках как мы себе это представляем, а больше о программировании, работе с мобильными вычислительными комплексами, о специфических каналах связи, отрасли Open Source и знании микроконтроллерных элементов. К примеру, специалист по строительству "умного дома" быстрей соберет новый дрон третьей волны, чем целый НИИ, по долгу службы занимающийся разработкой беспилотников", - подчеркнул глава ЦКБР.

Кузякин отметил, что НИИ и предприятия военно-промышленного комплекса также подключились к обеспечению российской армии беспилотниками, но "они больше скованы регламентами, положениями и устоявшимися процедурами". "Для их работы требуются большие бюджеты и характерны долгие периоды разработки и постановки на вооружение. Поэтому они редко успевают за новыми решениями и сценариями применения, которые быстро появляются на поле боя и тут же исчезают", - сказал специалист.

ЦКБР базируется в Жуковском. Центр является базовой организацией Московского физико-технического института и Центрально-аэрогидродинамического института им. Н. Е. Жуковского. Организация осуществляет разработку и производство FPV-дронов, проводит обучение специалистов и работает только с силовыми ведомствами. ЦКБР находится на самообеспечении.