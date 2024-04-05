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ТАСС

МО РФ сообщило, что операторов БПЛА готовят в тыловом районе группировки прикрытия границы

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Обучение военнослужащих ВС РФ управлению FPV-дронами. Архивное фото
Обучение военнослужащих ВС РФ управлению FPV-дронами. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Как сообщил старший инструктор с позывным Кремль, обучение длится один месяц

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Программа подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) была развернута в тыловом районе группировки прикрытия государственной границы в Белгородской области. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"В тыловом районе группировки прикрытия государственной границы развернута программа всесторонней подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. Военнослужащие проходят обучение по управлению ударными FPV-дронами для сброса боеприпасов на точность, дронами-камикадзе, а также ведению разведки в условиях ведения противником радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

Минобороны России также предоставило кадры проведения практических занятий на одном из полигонов. "Сегодня у нас занятие по FPV-дронам. Показываем пролеты, связки, заходы на цель. Также работали сегодня с цифровыми дронами, которые предназначены под сбросы ручных гранат и специальных боеприпасов", - рассказал старший инструктор с позывным Кремль.

По его словам, обучение оператора БПЛА длится в течение месяца. "Начинается все у нас обучение с симуляторов, военнослужащие осваиваются, параллельно у нас лекции идут теоретические, плюс сборка, пайка, и в конце, когда остается у них две недели, каждый день проводятся практические занятия на полигоне", - добавил Кремль.

Кроме того, старший инструктор отметил, что для обучаемых вносятся корректировки с учетом опыта ведения боевых действий, технического совершенствования как самих дронов, так и способов их применения. "Также сами выезжаем на линию соприкосновения, опробуем все сначала на себе, всю техническую часть, все наши приборы, а потом уже показываем и рассказываем нашим обучаемым военнослужащим именно то, что работает в жизни реально", - рассказал он. 

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