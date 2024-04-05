Эксперты заявили о превосходстве российского "Викинга" над ЗРК НАТО

Преимущество зенитного ракетного комплекса РФ заключается в лучшей производительности и боевой устойчивости, отметили специалисты Аналитического центра по вопросам воздушно-космической обороны в статье для журнала "Национальная оборона"

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Российский зенитный ракетный комплекс средней дальности "Викинг" (экспортная версия ЗРК "Бук-М3") превосходит аналоги из стран НАТО, в частности, немецкий IRIS-T SLM, норвежско-американский NASAMS III и SAMP/T консорциума Eurosam, по боевой производительности и боевой устойчивости, пишут эксперты Аналитического центра по вопросам воздушно-космической обороны в статье для журнала "Национальная оборона".

"Все западные производители сообщают об уникальной скорострельности своих ПУ (пусковых установок) - они могут отстрелять 6-8 ЗУР (зенитных управляемых ракет) за 10 секунд. При этом лишь для SAMP/T раскрывается количество целевых каналов - 10. И на примере SAMP/T можно увидеть, что скорострельность ПУ не равнозначна огневой производительности комплекса в целом", - пишут авторы статьи.

Так, после отстрела 10 ракет у SAMP/T все целевые каналы оказываются загружены из-за особенностей схемы наведения ракет, и следующий пуск становится возможным лишь по мере высвобождения каналов. В зоне средней дальности время ожидания составит от 15 до 60 секунд в зависимости от расстояния до цели. При этом интервал между пусками у "Викинга" составляет две-три секунды.

"Но комплекс в целом располагает 36 целевыми каналами и 72 ракетными каналами. В результате, имея менее скорострельные ПУ, "Викинг" обладает заметно большей огневой производительностью в зоне своей ответственности", - пояснили эксперты.

Маневренность и устойчивость

Преимуществом "Викинга" является и его гусеничное шасси, которое позволяет действовать без привязки к дорогам с твердым покрытием и в широком диапазоне климатических условий. Опыт современных общевойсковых боев показывает, что мобильность и боевая устойчивость военной техники связаны напрямую.

Кроме того, у "Викинга" выше скорость развертывания основных боевых средств из походного порядка в боевой - всего 5 минут, полностью комплекс развертывается за 10 минут. Также российский ЗРК способен покинуть позицию с включенными системами уже через 20 секунд после пуска ракет. Еще одним фактором обеспечения его боевой устойчивости является 15-мм бронирование.

При этом зарубежные комплексы средней дальности смонтированы на колесной базе, что требует хороших дорог. Из походного порядка в боевой западные ЗРК развертываются за 10-15 минут в зависимости от типа.

"Боевую устойчивость батарей IRIS-T SLM и SAMP/T резко ослабляет также наличие в их составе всего одной РЛС. После поражения радара все средства этих комплексов выходят из строя. Стоит отметить, что разработчики Kongsberg Gruppen осознали эту угрозу: в состав батареи NASAMS III входит шесть-восемь РЛС - примерно по одному на каждые две ПУ. Эта пропорция примерно соответствует таковой у ЗРК "Викинг", - отмечают авторы.

Таким образом, высокие маневренные возможности позволяют "Викингу" быстро выдвинуться на позицию и вступить в бой, а после выполнения задачи - покинуть опасный район во избежание ответного удара.

В завершение авторы анализа пришли к выводу, что на Западе в организации противовоздушной обороны отдают предпочтение комплексам воздушного и морского базирования, а сухопутные ЗРК разрабатывают по остаточному принципу.

"В ЗРК IRIS-T SLM количество ЗУР и их дальность делают многократно избыточными мощности РЛС. У SAMP/T, напротив, ТТХ радаров не позволяют реализовать все возможности ЗУР. Высокая скорострельность ПУ не согласуется с количеством целевых каналов. "Эскадра плывет со скоростью самого медленного корабля" - этот старый принцип как нельзя лучше подходит для оценки возможностей современных западных ЗРК средней дальности", - подчеркивается в статье.

В отличие от западных аналогов, у российского "Викинга" сбалансированные характеристики дальности разведки и дальности наведения, количества сопровождаемых целей, огневых, целевых, ракетных каналов, зенитных ракет и размер боекомплекта - все эти характеристики у него согласованы друг с другом.

"Да, по целому ряду характеристик ЗРК "Викинг" является мировым рекордсменом. Но главное то, что у него нет слабых мест. Ни одна из подсистем не тормозит комплекс в целом, каждая работает на повышение его ТТХ. Если при этом учесть высокие маневренные характеристики и хорошую боевую устойчивость, становится очевидно - перед нами ЗРК, оптимально пригодный для участия в общевойсковом бою", - заключили эксперты.