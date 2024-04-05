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Известия.ru

Минобороны показало подготовку будущих операторов БПЛА в зоне СВО

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

В тыловом районе группировки прикрытия российской границы в Белгородской области реализуется программа всесторонней подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Минобороны России 4 апреля поделилось видеосюжетом с подготовительных занятий военнослужащих.



Здесь российских солдат обучают управлению ударными FPV-дронами для сброса боеприпасов и дронами-камикадзе, а также работе в условиях включенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Сегодня у нас занятие по FPV-дронам. Показываем пролеты, связки, заходы на цель. Также работали сегодня с цифровыми дронами, которые предназначены под сбросы ручных гранат и специальных боеприпасов. Обучение они проходят в течение месяца на оператора БПЛА. Обучение начинается с симуляторов, военнослужащие осваиваются, параллельно у нас лекции идут теоретические, плюс сборка, пайка <...>», ― поделился старший инструктор с позывным Кремль.

Тренер рассказал, что практические занятия начинаются в ежедневном формате в течение последних двух недель курса обучения. В это время операторы отрабатывают все изученные маневры.

В ходе практических занятий расчеты БПЛА выдвигаются в заданный район, откуда осуществляют подготовку и запуск дронов. В расчеты входит оператор, который управляет беспилотником, используя специальные VR-очки. Помощник оператора осуществляет непосредственно запуск дрона и отслеживает направление его полета, ориентирует оператора и корректирует его работу.

При выполнении учебных задач отрабатываются различные сценарии при поражении целей, пояснили в оборонном ведомстве.

Как отметил оператор FPV-дронов с позывным Дождь, беспилотники ― одна из наиболее динамично развивающихся сил, которая отличается быстротой обучения управлению и исключительно высокой точностью поражения целей.

29 марта глава предприятия-разработчика «Центр комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин сообщил, что FPV-дрон «Джокер-10» уже используется в зоне спецоперации. Дрон среди прочего может месяц ждать дистанционного включения в засаде.

В тот же день главный редактор профильного издания «Беспилотная авиация», эксперт РСМД Денис Федутинов рассказал «Известиям», что новая линейка FPV-дронов «Джокер» обладает функцией самоуничтожения в случае невыполнения задания, чтобы противник не смог использовать аппарат для его последующего анализа.

Тогда же стало известно, что FPV-дроны «Джокер» в ходе спецоперации заставили сдаться в плен роту Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинские военные встали в классическую линию обороны, а российские бойцы пустили в ход FPV-дроны, которые сразу «размотали» вторую линию.

До этого, 29 февраля, президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости выйти на новый уровень оснащенности армии. Речь идет о поставках беспилотников, системах противовоздушной обороны, а также о высокоточных средствах поражения.


Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.


Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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