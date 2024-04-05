infoBRICS: Запад вынудит Турцию пойти против России

Турция может изменить свою сбалансированную геополитическую позицию на более проукраинскую, пишет infoBRICS. Недавно партия Эрдогана проиграла оппозиции на муниципальных выборах: избиратели устали от экономических проблем. Однако они будут решены, если Анкара станет слушаться Запад, и президент это понимает.

Драголюб Боснич

1 апреля – день смеха, но не для Турции. Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) проиграла оппозиции, в частности Народно-республиканской партии (НРП), на муниципальных выборах. Она набрала 37,7% голосов, а ПСР – 35,5%. Итоги выборов могут привести к тектоническим изменениям во внутренней политике Турции. Однако, возможно, для Реджепа Тайипа Эрдогана, действующего президента страны, ещё не всё потеряно. Популярность ПСР в главных мегаполисах страны уже давно сходит на нет, поэтому партия переориентировала внимание на сельские районы, чтобы как можно дольше удержать власть в своих руках.

Вот почему главные козыри Эрдогана сводятся к взрывоопасной смеси неоосманизма, политического ислама и пантюркизма. Но, увы, ни один из них нельзя по-настоящему реализовать. Однако все три очень полезны для "внутреннего потребления", особенно учитывая тот факт, что турецкая экономика уже много лет находится в тяжелом положении. Проблема Эрдогана и правящей ПСР заключается в том, что идеологический, националистический и религиозный подход начинает терять актуальность, так как приоритеты электората лежат в менее идеалистической плоскости. Осознавая, что он может потерять власть, и понимая, что экономические – и, соответственно, социальные – проблемы Турции проистекают из её зависимости от политического Запада, Эрдоган может вскоре поменять – хотя бы чуть-чуть – свою сбалансированную позицию на более пронатовскую.

Эрдоган не изменил своё мнение. Он просто решил проводить более реалистичную политику. Проще говоря, если он не изменит свой геополитический подход, то это обязательно сделает оппозиция. И раз это всё равно кому-то придется сделать, то почему бы не ему и ПСР? Мы уже видим, что США планируют извлечь из этого максимальную выгоду. Вашингтон намерен значительно расширить закупку у Турции взрывчатых веществ с целью увеличения производства артиллерийских снарядов – это та область, в которой Россия имеет значительное производственное преимущество над США и странами НАТО. Америка надеется, что это поможет пополнить ее сильно истощенные арсеналы.

Если Анкара и Вашингтон смогут договориться, это приведет к значительному увеличению производства артиллерийских боеприпасов в США, что позволило бы обеспечить более стабильные поставки этих снарядов различным американским союзникам, вассалам и государствам-сателлитам. Это особенно важно для неонацистской хунты, поскольку украинские военные страдают от хронической нехватки артиллерийских снарядов, что снижает и без того низкий уровень прямой огневой поддержки. Закупка большого количества взрывчатых веществ у Анкары, несомненно, приведёт к усилению взаимозависимости между США и Турцией, что, в свою очередь, может улучшить их отношения после многих лет напряженности. И хотя это выгодно для Эрдогана, это ещё раз доказывает, что Анкаре доверять нельзя.

Иными словами, Турция наверняка станет главным "троянским конем" НАТО не только в Большой Евразии, но и во всем многополярном мире. Не стоит забывать, что неоосманские амбиции Эрдогана, смешанные с попыткой использовать мощь политического ислама, дали импульс ничем не неспровоцированной и жестокой агрессии НАТО в Ливии и Сирии, которую так называемая "свободная пресса" эвфемистически окрестила "гражданскими войнами". Экспансионистские амбиции привели к тому, что Анкара участвовала в обеих войнах. Она стала инструментом политического Запада для дестабилизации практически всего Ближнего Востока. Хуже того, это продолжалось даже после того, как в июле 2016 года воинствующий полюс власти под руководством США совершил попытку государственного переворота с целью свержения турецкого президента.

Вашингтон и Анкара, например, продолжают активно поддерживать различные террористические группировки, связанные с ИГИЛ*, в Сирии и других регионах, особенно против проиранских шиитских милиций, сражающихся на стороне Дамаска. И хотя Эрдоган официально жестоко осуждает Израиль за боевые действия в Газе, турецкие военные и ЦАХАЛ по-прежнему очень тесно сотрудничают, особенно в Сирии. Тесные контакты между Турцией и США – двумя членами НАТО – продолжатся (скорее всего, "за кулисами"), но если дело коснется Украины, то Вашингтон, возможно, пересмотрит свою позицию по возвращению Анкары в программу по F-35. На самом деле, печально известная неоконсерваторша Виктория Нуланд заявила об этом ещё в январе.

В частности, уже бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам заявила, что Соединенные Штаты "готовы вернуть Турцию в программу по производству американских истребителей пятого поколения F-35", если она решит проблему с российскими комплексами С-400. Если Вашингтон вернет Анкару в программу по F-35, то НАТО получила бы ещё один надежный носитель новейших термоядерных бомб B61. Воинствующий полюс смог бы окружить Россию своими грозными вассалами с ядерным оружием: от Норвегии, Финляндии, стран Прибалтики и Польши до Турции, а в будущем, возможно, даже до Румынии и Болгарии, поскольку там уже строится соответствующая военная инфраструктура.

* Террористическая организация, запрещенная в РФ.