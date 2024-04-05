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Для Луны придумают собственное время

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Фото: Dave Martin / AP
Фото: Dave Martin / AP.

Phys.org: В НАСА создадут луноцентрическую систему отсчета времени

В НАСА запланировали создание собственной системы отсчета времени для Луны. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Во вторник Белый дом поручил НАСА и другим организациям США придумать совместно с международными космическими агентствами новую, луноцентрическую систему отсчета времени. Специалисты должны выработать предварительные идеи к концу года и подготовить окончательный план к концу 2026 года.

Поскольку Луна обладает меньшей гравитацией, чем Земля, за сутки атомные часы, которые стояли бы на ее поверхности, ушли бы вперед на 58,7 микросекунды по сравнению в земными часами. В настоящее время эта разница может быть критически важной для современных коммуникационных и других систем.

В прошлом году Европейское космическое агентство заявило о необходимости придумать единое время для Луны, где день длится 29,5 земного дня. Хотя Международная космическая станция, которая находится на низкой околоземной орбите, продолжает использовать всемирное координированное время (UTC), специалистам НАСА предстоит определить, где оно больше не применимо.

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Страны
США
Компании
ESA (ЕКА)
NASA
Проекты
Луна
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