Как системы ПВО России стали лучшими в мире.

Президент России отметил высочайшую эффективность средств российской противовоздушной обороны. Как сказал Владимир Путин, «около 95% ракет и снарядов противника уничтожаются нашими средствами ПВО». Как удалось добиться такого результата, какие именно системы показывают наибольшую эффективность и как будет выглядеть российская ПВО будущего?

Российской ПВО пришлось бороться в ходе спецоперации с огромным количеством разнообразных воздушных целей. С украинской стороны были применены все современные ударные средства: боевые самолеты и вертолеты, баллистические и крылатые ракеты, реактивные снаряды систем залпового огня и созданные на их основе планирующие бомбы малого диаметра, планирующие авиабомбы и, наконец, огромное количество беспилотников самых различных типов.

Фактически против российской системы ПВО был задействован весь доступный "воздушно-наступательный" потенциал западного блока. Однако на пути этого ударного оружия встали российские зенитно-ракетные комплексы и система ПВО в целом.

Текущие результаты деятельности ПВО ВС РФ подвел Верховный главнокомандующий. "Около 95% ракет и снарядов противника уничтожаются нашими средствами ПВО", – заявил Владимир Путин. Впечатляет и общее количество уничтоженных вражеских целей. По информации начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, только за 2023 год российскими средствами ПВО было уничтожено свыше 6,3 тыс. воздушных целей противника, в том числе более 4,6 тыс. БПЛА и более 100 управляемых авиационных ракет Scalp/Storm Shadow. Кроме того, было уничтожено 90 противорадиолокационных ракет HARM и 30 ракет оперативно-тактических комплексов "Точка-У", а также более 1,4 тыс. снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Советский фундамент

Высокая эффективность отечественной ПВО возникла как итог последовательного развития сначала советской, а потом российской военной школы. В силу оборонительной доктрины нашей страны системам противовоздушной обороны всегда уделялось приоритетное значение.

Страна десятилетиями готовилась отражать массированный удар стратегических бомбардировщиков и крылатых ракет.

При этом советский подход всегда опирался именно на наземные комплексы ПВО, в отличие от западных военных доктрин, которые рассматривали в качестве главной компоненты ПВО фронтовую истребительную авиацию.

Советской школе ПВО по праву есть чем гордиться. Тут и первый эффективный перехват высотного самолета-разведчика (ЗРК С-75, сбит самолет U-2, май 1960 года), и первое массовое применение в ходе боевых действий ПЗРК ("Стрела-2", арабо-израильская "война на истощение", 1969 год). Советские системы ПВО оставались наиболее мощными и совершенными в мире на протяжении всей холодной войны – с 1945 по 1991 год. Именно унаследованный от СССР потенциал систем ПВО до сих пор играет в том числе на стороне Украины.

Учения и модернизация

Былой опыт и теория нуждаются в постоянном подкреплении текущей практикой. В войсках ПВО неоднократно проходили масштабные учения, в ходе которых отрабатывалось отражение массированных ударов разнотипных целей. Именно с этим боевым расчетам и пришлось столкнуться в ходе спецоперации на Украине.

В частности, на таких учениях была отработана практика стрельбы комплексов С-300В "Антей" и С-300 "Фаворит" по сверхзвуковым, а комплексов С-400 "Триумф" – по гиперзвуковым целям. Несмотря на кажущуюся избыточность такого рода учений (у Украины не было и нет гиперзвукового оружия), они сыграли крайне важную роль. Тем проще было боевым расчетам впоследствии работать при перехвате украинских оперативно-тактических ракет "Точка-У" и "Гром", равно как и американских ATACMS, которые на заключительном участке траектории движутся со скоростями, превышающими три скорости звука (более 1000 м/c).

В последние годы С-300 и С-400 были значительно модернизированы и после такой модернизации отправлялись в войска. Затем уже в ходе украинской спецоперации они отлично зарекомендовали себя и в случае перехвата низколетящих скоростных малозаметных целей – таких как крылатые ракеты семейства Scalp/Storm Shadow. Попытки ВСУ прорвать с помощью этих ракет оборону Крымского полуострова не увенчались весомым успехом – попадания по целям на полуострове носили единичный характер. Крымский мост также оказался прикрыт системами российской ПВО.

Был модернизирован и зенитный пушечно-ракетный комплекс "Бук". В результате он смог практически сразу, еще летом 2022 года, обеспечить высокую эффективность перехвата снарядов американских РСЗО М142 HIMARS / М270 MRLS. А ведь ВСУ и их западные кураторы считали HIMARS оружием, способным резко изменить баланс сил на поле боя и обеспечить решительное преимущество для Украины.

Испытание Сирией

Еще одним фактором, который обеспечил превосходство российской системы ПВО над украинскими ударными инструментами, стал боевой опыт, накопленный ВС РФ после 1991 года. В этом смысле поворотным моментом оказалась сирийская кампания, стартовавшая в 2015 году.

Сирийский конфликт относительно небольшого масштаба позволил России всерьез подготовиться к более интенсивным боевым действиям. "Где еще можно проверить оружие? На войне. Как бы мы ни хотели, но госиспытания, войсковые испытания, армейские испытания – это все, конечно, хорошо. Но главная оценка ставится все-таки в зачетку там", – говорил в этой связи министр обороны Сергей Шойгу.

Именно Сирия впервые поставила перед российскими войсками ПВО задачу борьбы с воздушными целями нового типа, для поражения которых традиционные зенитно-ракетные комплексы изначально не предназначены.

Речь идет о беспилотниках, снарядах РСЗО и схожих с ними по категории целей планирующими авиабомбами (например, французского семейства AASM Hammer) и планирующими бомбами малого диаметра наземного базирования (GLSDB), запускаемыми из систем РСЗО. Эти средства поражения оказались для российской ПВО одним из наиболее сложных вызовов.

Особенно значимой школой в этом смысле стало регулярное отражение атак беспилотников на российскую авиабазу Хмеймим – именно с этим, только в гораздо более серьезном масштабе, российским войскам пришлось столкнуться позднее, во время украинской спецоперации. Высокую результативность при борьбе с беспилотниками показали зенитные комплексы "Тор-М2" и особенно "Панцирь-С". Данный ЗРК по итогам сирийской кампании тоже был значительно модернизирован, в первую очередь с целью борьбы с беспилотниками.

Будущее российской ПВО

Сегодня зенитно-ракетная и пушечная техника российских войск ПВО в полном объеме соответствует заложенным в нее тактико-техническим требованиям. Боевые расчеты получили такой колоссальный боевой опыт, который невозможно было бы приобрести с помощью учений любой интенсивности.

Тем не менее поле боя продолжает меняться. Все большую часть воздушных целей составляют небольшие тактические дроны FPV-класса, для которых даже ЗРК "Панцирь-С" выглядит избыточным.

Ударные средства, с одной стороны, уменьшаются, но, с другой – увеличивается их количество. Появляются рои дронов, беспилотники-камикадзе и целые классы других подобных машин. А значит, на первые роли начинают выходить новые системы ПВО, которые разрабатываются российским ВПК.

Основным средством ПВО в текущем году становятся специальные средства электронной борьбы, противодронные ружья и ряд других систем ближнего действия. Уже представлены специализированные отечественные средства уничтожения автономных дронов-камикадзе, работающих в составе роя, без внешнего управления. Российская конструкторская и военная мысль сосредотачивается на создании и применении систем ПВО "переднего края". Они должны экономически оправданно и технически эффективно бороться с дронами тактического звена – и продолжить российскую традицию лучших в мире систем ПВО.

Алексей Анпилогов