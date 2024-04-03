Впереди Славянск и Краматорск. Что будет, если армия РФ возьмет Часов Яр?

Советник главы ДНР Кимаковский допустил бои за Часов Яр в ближайшее время

Обстановка в городе Часов Яр для ВСУ ухудшается с каждым днем. Российские войска находятся менее чем в километре от окраин этого населенного пункта, а власти ДНР допускают скорое начало боев за него. Чем Часов Яр важен для ВСУ, как его использует украинская армия и какие цели могут быть у российских войск после взятия города? С ситуацией разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Город Часов Яр находится примерно в 10 км к западу от Бахмута (Артемовска). Населенный пункт расположен на господствующих высотах (перепад достигает 110 метров), что создает весьма благоприятные возможности для организации обороны города ВСУ. Окружающая местность с Часова Яра просматривается на многие километры.

Власти ДНР, в том числе советник главы республики Игорь Кимаковский, допускают начало боев за Часов Яр в ближайшее время. Кимаковский называет город одним из «ключевых хабов» Вооруженных сил Украины, а также отмечает, что под контролем ВС РФ находятся «фактически все дороги». По его словам, в скором времени город "потеряет стратегическое значение" для Украины.

Как известно, господствующие высоты при рациональном расположении оборонительных рубежей (сооружений) и вооружения позволяют даже относительно небольшим по численности подразделениям длительное время сдерживать наступление превосходящих сил противника. По этим причинам украинские части и соединения ведут боевые действия за Часов Яр по принципу «ни шагу назад».

В случае взятия российскими войсками Часова Яра ВСУ будут вынуждены осуществить организованный отвод своих подразделений из соседних населенных пунктов, расположенных в низине - Николаевки, Чернового, Новодмитровки и Константиновки.

Разумеется, город Часов Яр можно назвать «важным логистическим хабом для ВСУ» или сказать, что этот населенный пункт «использовался противником для ротации», а также отметить, что в ходе боев за этот малый город «взяты под огневой контроль ведущие туда дороги». Однако если бы любой офицер штаба включил подобные формулировки в проект боевого донесения или оперативной сводки, то, вполне возможно, для него после этого нашли бы другое место службы.

Правильнее сказать, что железнодорожная станция Часов Яр использовалась и пока используется Вооруженными силами Украины в качестве выгрузочной станции. Также через этот населенный пункт осуществляется отвод подразделений и частей ВСУ на отдых и доукомплектование и переброска необходимого пополнения.

Помимо прочего, в городе размещены ремонтные органы и структуры материального обеспечения ВСУ, склады (относительно небольшие) боеприпасов, горючего и продовольствия, подразделения и части медицинской службы. Сам населенный пункт превращен в мощный укрепленный район с долговременными огневыми сооружениями, развитой системой траншей, ходов сообщений и подземными укрытиями. В целом Часов Яр можно назвать важным узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны Вооруженных сил Украины на Донецком направлении.

Что касается «огневого контроля», а также равным образом часто упоминаемого во многих сообщениях военкоров предполагаемого в ходе предстоящего штурма Часова Яра «оперативного окружения» (или «полухвата»), то подобных терминов ни в тактике, ни в оперативном искусстве нет. К примеру, при выполнении огневых задач артиллерия применяет следующие виды огня - сосредоточенный огонь, массированный огонь, неподвижный заградительный огонь, огневой вал и т. д. Но вот «огневого контроля» среди видов огня артиллерии нет.

Взятие Часова Яра, безусловно, станет крупным тактическим успехом Вооруженных сил России. Но придавать овладению подобным населенным пунктом стратегическое значение означает все-таки несколько преувеличивать роль этого малого города в специальной военной операции (к таковым, как известно, относятся города с населением до 20 тыс. человек, а довоенная численность жителей Часова Яра не превышала и 12 тыс. человек).

Правильнее сказать, что овладение Часовым Яром и прорыв мощной, долговременной, глубоко эшелонированной обороны противника создает весьма благоприятные возможности для дальнейшего продвижения российских войск на этом направлении.

Но впереди агломерация Славянск-Краматорск, преобразованный ВСУ в мощный укрепрайон общей площадью свыше 170 кв. км.

Мало того, что Славянск-Краматорск превращены с точки зрения фортификации в единый город-крепость, там еще и сосредоточены все необходимые запасы вооружения и военной техники, боеприпасов, горюче-смазочных материалов, продовольствия и медицинского имущества. Так что тяжелые бои по-прежнему впереди.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок