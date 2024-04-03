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ТАСС

Космонавт Авдеев заявил, что пилотируемый полет на Марс состоится нескоро

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Планета Марс
Планета Марс.
Источник изображения: © Pixabay Image by Aynur Zakirov from Pixabay

Сергей Авдеев отметил, что орбитальные самолеты будут использоваться для узконаправленных миссий, но вероятнее всего не будут широко распространены

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Пилотируемую миссию к Марсу ждать придется еще долго. Такое мнение выразил летчик-космонавт, Герой России Сергей Авдеев в ходе лекции "Будущее определяется прошлым. Этапы развития космонавтики" в рамках лектория "Космос и будущее" в Российской государственной библиотеке.

Лекция Авдеева была посвящена развитию отечественной космонавтики - от запуска первого спутника до современных орбитальных станций и научных экспериментов. Космонавт также дал свой прогноз развития пилотируемой космонавтики в будущем. "Я считаю, что пилотируемый полет на Марс состоится очень нескоро", - сказал он.

Кроме того, Авдеев выразил мнение, что орбитальные самолеты будут использоваться для узконаправленных миссий, но вероятнее всего не будут широко распространены.

Также с лекцией "Космическая эпопея России глазами корреспондентов ТАСС" выступил журналист агентства Илья Смирнов. Он рассказал о том, как советские журналисты освещали первые в мире космические пуски и как сегодня идет работа проекта "ТАСС на МКС".

Лекторий прошел в рамках культурно-просветительского проекта "Два Гагарина", приуроченного к 90-летию со дня рождения первого космонавта Юрия Гагарина и 195-летию со дня рождения философа-космиста Николая Федорова, потомка рода князей Гагариных, который первым обосновал идею выхода человечества в космос. Организаторы проекта - Центр популяризации космонавтики "Космос вдохновляет" в партнерстве с Российской государственной библиотекой. ТАСС - главный информационный партнер мероприятия. 

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Страны
Россия
Проекты
Марс
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