Войти
ТАСС

Боррель заявил, что ЕС не находится в состоянии войны и не собирается

393
0
0
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Источник изображения: Kenzo Tribouillard, Pool Photo via AP

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности добавил, что ЕС нужно думать об увеличении своей обороноспособности

МАДРИД, 2 апреля. /ТАСС/. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС не находится в состоянии войны и не собирается воевать, хотя сообществу нужно увеличить свою обороноспособность.

"На востоке Европы идет война, <...> и не похоже, что она идет к концу, - сказал глава дипломатии Евросоюза в интервью телеканалу La Sexta. - Европейцы должны понять, что мир, созданный между нами, - это исключение". "Мир - жестокий мир", - считает он. "Мы не находимся в состоянии войны и не собираемся", - уточнил Боррель, добавив, что ЕС нужно думать об увеличении своей обороноспособности.

"Если бы мы находились в состоянии войны, мы бы говорили о третьей мировой войне", - утверждал дипломат. Он также уточнил, что за последний год страны Евросоюза обучили более 40 тыс. украинских солдат. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
25.09.2006
Европейское космическое агентство считает РФ стратегическим партнером
15.09.2006
Страны НАТО планируют приобрести в совместное пользование партию стратегических военно-транспортных самолетов C-17
14.09.2006
Как поддержать корабелов?
12.09.2006
В ЕС создают авиалайнер, которым не смогут управлять террористы
06.09.2006
От петарды до орбитальной станции
01.09.2006
Состояние и перспективы космической деятельности Российской Федерации
17.08.2006
На чем будут летать в России в XXI веке
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.04 20:59
  • 8238
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 03.04 20:55
  • 5
Пушилин заявил о скором поражении Украины из-за ударов по энергосистеме
  • 03.04 20:51
  • 551
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.04 20:35
  • 59
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 03.04 20:30
  • 17
Стало известно о преодолевающей любую ПРО российской ракете
  • 03.04 20:02
  • 1239
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 03.04 19:57
  • 1
Трофейную американскую БМП Bradley отправили на изучение экспертам
  • 03.04 19:33
  • 3
Национальная политика и миграция
  • 03.04 19:31
  • 29
Теракт в "Крокусе" свидетельствует о целесообразности создания специальной российской силовой структуры
  • 03.04 19:13
  • 1
«США будут бить Россию через Узбекистан. Это хороший ход»
  • 03.04 18:54
  • 5
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 03.04 18:47
  • 4
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 03.04 18:44
  • 460
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 03.04 17:52
  • 9
Экс-глава ЦРУ призвал предоставить ВСУ вооружения для атак на Крымский мост
  • 03.04 17:18
  • 14
Американский эксперт: Военный конфликт на Украине показал необходимость создания танков нового поколения