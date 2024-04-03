Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности добавил, что ЕС нужно думать об увеличении своей обороноспособности

МАДРИД, 2 апреля. /ТАСС/. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС не находится в состоянии войны и не собирается воевать, хотя сообществу нужно увеличить свою обороноспособность.

"На востоке Европы идет война, <...> и не похоже, что она идет к концу, - сказал глава дипломатии Евросоюза в интервью телеканалу La Sexta. - Европейцы должны понять, что мир, созданный между нами, - это исключение". "Мир - жестокий мир", - считает он. "Мы не находимся в состоянии войны и не собираемся", - уточнил Боррель, добавив, что ЕС нужно думать об увеличении своей обороноспособности.

"Если бы мы находились в состоянии войны, мы бы говорили о третьей мировой войне", - утверждал дипломат. Он также уточнил, что за последний год страны Евросоюза обучили более 40 тыс. украинских солдат.