Bloomberg: НАТО намерена создать фонд в $100 млрд для поставок оружия Украине

По информации агентства, официальных подтверждений от штаб-квартиры НАТО пока нет, а фонд должен быть одобрен всеми странами НАТО

БРЮССЕЛЬ, 2 апреля. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложит на саммите НАТО в США в июле создать фонд в $100 млрд для оплаты поставок оружия Украине в течение пяти лет, а также передать от США под контроль НАТО координацию всех военных поставок Киеву, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Эти предложения Столтенберга, по мнению агентства, должны стать компенсацией Украине за отказ НАТО приглашать эту страну в альянс. В свою очередь газета Financial Times обратила внимание читателей, что это позволит США сократить свою помощь Украине с $60 млрд до $16 млрд.

"Столтенберг предложит создать фонд на основании взносов стран альянса объемом в $100 млрд в течение пяти лет в качестве части пакетных соглашений, которые предстоит подписать лидерам стран альянса на саммите в июле в США", - отмечает агентство. Оно подчеркивает, что официальных подтверждений от штаб-квартиры НАТО пока нет, фонд должен быть одобрен всеми странами НАТО и есть высокая вероятность, что до июля в это предложение могут быть внесены изменения.

В настоящий момент, как сообщает Bloomberg, страны НАТО спорят, должны ли их прямые двусторонние поставки оружия Киеву засчитываться в качестве взносов в рамках этого фонда.

По информации агентства, Столтенберг также предложит передать под контроль НАТО управление контактной группой по военному содействию Киеву (формат "Рамштайн"), находящейся сейчас в ведении Пентагона. По данным Bloomberg, передача в руки НАТО контроля над всеми поставками оружия Украине "будет означать крупнейший сдвиг парадигмы для военного альянса, который ранее дистанцировался от этих усилий, опасаясь втягивания в военный конфликт с Россией".

Институционализация поддержки НАТО Украины "может сигнализировать о готовности стран альянса поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, особенно учитывая, что страны альянса вряд ли предложат Украине присоединиться к НАТО на встрече в июле в Вашингтоне", заключает агентство.

Аналогичную информацию распространила одновременно с агентством Bloomberg британская газета Financial Times, в обоих текстах фигурируют идентичные тезисы. Издание особенно подчеркнуло, что информация об этом предложении Столтенберга стала достоянием гласности в тот момент, когда администрация США никак не может принять обещанный Украине пакет помощи в $60 млрд.

Эти публикации появились накануне предстоящей 3-4 апреля в Брюсселе встрече глав МИД НАТО, которая формально посвящена празднованию 75-летия НАТО, однако на практике главной темой встречи станет нарастающее число проблем, с которыми сталкиваются ВСУ в ходе боевых действий.

Впервые за по меньшей мере 10 лет за день до плановой министерской встречи НАТО не проводится большая пресс-конференция генсека альянса Йенса Столтенберга, на которой он обычно представляет программу встречи и ожидаемые на ней решения.

НАТО никак не объясняет отказ от традиционной пресс-конференции Столтенберга.