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ТАСС

Медведев назвал Украину террористическим государством

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Зампред Совета безопасности отметил, что Украина "свободно, без последствий убивает своих и чужих граждан"

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что Украина уже де-факто является террористическим государством.

"Возникла дискуссия - а не пора ли признать на международном уровне так называемую бывшую Украину террористическим государством", - обратил внимание он в своем Telegram-канале.

По мнению политика, эта дискуссия "вполне схоластическая". "По факту б. Украина и так уже террористическое государство, которое свободно, без последствий убивает своих и (!) чужих граждан. Убивает в городах и окопах, убивает даже в тюрьмах. Это очевидно даже противным британским бабам с рыбьим лицом и маразматикам в больших кроссовках для устойчивости на лужайке Белого дома", - указал Медведев. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Медведев Дмитрий
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