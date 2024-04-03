Медведев назвал Украину террористическим государством

Зампред Совета безопасности отметил, что Украина "свободно, без последствий убивает своих и чужих граждан"

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что Украина уже де-факто является террористическим государством.

"Возникла дискуссия - а не пора ли признать на международном уровне так называемую бывшую Украину террористическим государством", - обратил внимание он в своем Telegram-канале.

По мнению политика, эта дискуссия "вполне схоластическая". "По факту б. Украина и так уже террористическое государство, которое свободно, без последствий убивает своих и (!) чужих граждан. Убивает в городах и окопах, убивает даже в тюрьмах. Это очевидно даже противным британским бабам с рыбьим лицом и маразматикам в больших кроссовках для устойчивости на лужайке Белого дома", - указал Медведев.