США не считают, что грядет война между Россией и НАТО

Постоянный представитель США при альянсе Джулианн Смит, комментируя рассуждения президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности размещения на территории Украины западных войск, заверила, что у Вашингтона таких планов по-прежнему нет

ВАШИНГТОН, 2 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не считают, что надвигается война между Россией и Организацией Североатлантического договора. Это подчеркнула постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.

"Многое делается для укрепления наших обороны и [потенциала] сдерживания, однако мы никому не сигнализируем о том, что надвигается война", - заявила она на онлайн-брифинге для журналистов, отвечая на вопрос об угрозе военного конфликта с участием РФ и НАТО. "В настоящее время мы видим, что Россия полностью вложилась <...> внутри Украины. И у нас нет сейчас индикаторов и предупреждений о том, что надвигается война России на территории НАТО. Я хочу ясно дать это понять", - отметила сотрудница Госдепартамента.

Кроме того, комментируя рассуждения президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности размещения на территории Украины западных войск, американский дипломат заверила, что у Вашингтона таких планов по-прежнему нет. "США не поддерживают отправку войск для участия в боевых действиях на Украине. Мы ясно давали это понять с первого дня: мы не заинтересованы в том, чтобы превращаться в сторону данного конфликта", - сказала Смит.

Она также подтвердила вслед за госсекретарем США Энтони Блинкеном, что Вашингтон не поддерживает удары Киева по целям на российской территории. "В плане действительного нанесения ударов по целям внутри России - мы не особенно-то такое поддерживаем. Мы концентрируем внимание на праве украинцев защищать свою территорию, выдавливать россиян со своей территории <...>", - заявила постпред.

Президент РФ Владимир Путин назвал на прошлой неделе бредом периодически звучащие на Западе утверждения о намерении Москвы воевать с НАТО.