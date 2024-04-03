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ТАСС

Эксперт: ошибка Запада привела к тяжелым последствиям для Украины

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Вид на Киев. Архивное фото
Вид на Киев. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

Профессор экономики Массачусетского университета в Амхерсте Ричард Вольф считает, что на восстановление экономики страны уйдут годы

НЬЮ-ЙОРК, 2 апреля. /ТАСС/. Ошибка Запада обернулась масштабной катастрофой для Украины, на восстановление ее экономики уйдут годы. Об этом заявил американский экономист, профессор экономики Массачусетского университета в Амхерсте Ричард Вольф в эфире YouTube-канала Dialogue works.

"Ошибка Запада привела к тому, что Украина оказалась буквально уничтоженной. Экономика Украины не сможет восстановиться несколько лет. Смесь военного и экономического разрушения и бегства миллионов граждан стали масштабной катастрофой для Украины", - отметил Вольф. Он подчеркнул, что сам факт использования Украины против России был большой ошибкой Запада.

Ранее старший научный сотрудник Центра трансатлантических отношений Школы перспективных международных исследований при Университете Джонса Хопкинса Майкл Бреннер заявлял, что использование Украины для ослабления России стало большой ошибкой США. 

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Страны
Россия
США
Украина
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1 комментарий
№1
03.04.2024 08:10
Преднамеренные действия с очевидным результатом – не называются ошибкой. Они называются иначе...
0
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