В Астане опровергли предположения о том, что атаковавшие объекты в Татарстане беспилотники якобы были запущены с территории Казахстана

Астана. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - В Минобороны Казахстана опровергли сообщения о том, что атаковавшие объекты в Татарстане беспилотники якобы были запущены с территории Казахстана.

"Распространяемая в некоторых Telegram-каналах информация о том, что якобы беспилотники, атаковавшие объекты Республики Татарстан, были запущены с территории Казахстана, не соответствует действительности", - говорится в распространенном во вторник сообщении Минобороны Казахстана.

В ведомстве заявили, что "подобные инсинуации направлены на дискредитацию Республики Казахстан".