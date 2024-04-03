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Интерфакс-АВН

В Астане опровергли предположения о том, что атаковавшие объекты в Татарстане беспилотники якобы были запущены с территории Казахстана

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Флаг Казахстана
Флаг Казахстана.
Источник изображения: МО РФ

Астана. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - В Минобороны Казахстана опровергли сообщения о том, что атаковавшие объекты в Татарстане беспилотники якобы были запущены с территории Казахстана.

"Распространяемая в некоторых Telegram-каналах информация о том, что якобы беспилотники, атаковавшие объекты Республики Татарстан, были запущены с территории Казахстана, не соответствует действительности", - говорится в распространенном во вторник сообщении Минобороны Казахстана.

В ведомстве заявили, что "подобные инсинуации направлены на дискредитацию Республики Казахстан".

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