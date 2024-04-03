Войти
ТАСС

FT: создание фонда НАТО в $100 млрд для Киева сократит помощь США с $60 млрд до $16 млрд

393
0
0
Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: Sean Gallup/ Getty Images

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что генсек НАТО предложит создать такой фонд на саммите альянса в США в июле взамен приема Украины

ЛОНДОН, 2 апреля. /ТАСС/. Предложение генсека НАТО Йенса Столтенберга создать фонд НАТО объемом $100 млрд для оплаты военных поставок Украине в течение пяти лет позволит сократить помощь США с $60 млрд, которые никак не получается утвердить, до $16 млрд, то есть почти в четыре раза, сообщила газета Financial Times.

"Доля США от этих $100 млрд станет гораздо меньшей, чем двусторонний пакет помощи [в $60 млрд] мог бы быть. Дискуссии о структуре финансирования этого фонда продолжаются, и некоторые продвигают идею использования тех же принципов, которые применяются при определении взносов в бюджет НАТО. В этом случае США должны будут предоставить немногим более $16 млрд", - отмечает газета. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что создание этого фонда будет предложено на саммите НАТО в США в июле взамен приема Украины в НАТО. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
11.01.2007
Срок эксплуатации ракет "Воевода" будет продлен
27.12.2006
Масорин: строительство ВМФ будет не только продолжено, но и расширится
21.12.2006
Запорожские богатыри для России. Предприятие "Мотор Сич" уже 90 лет работает на авиацию
11.12.2006
Киевские диалоги
11.12.2006
Флот военно-транспортных самолетов НАТО будет состоять из самолетов C-17 и A400M
14.11.2006
5 ведущих экспортеров оружия
18.10.2006
Большая противоракетная игра
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.04 20:59
  • 8238
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 03.04 20:55
  • 5
Пушилин заявил о скором поражении Украины из-за ударов по энергосистеме
  • 03.04 20:51
  • 551
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.04 20:35
  • 59
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 03.04 20:30
  • 17
Стало известно о преодолевающей любую ПРО российской ракете
  • 03.04 20:02
  • 1239
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 03.04 19:57
  • 1
Трофейную американскую БМП Bradley отправили на изучение экспертам
  • 03.04 19:33
  • 3
Национальная политика и миграция
  • 03.04 19:31
  • 29
Теракт в "Крокусе" свидетельствует о целесообразности создания специальной российской силовой структуры
  • 03.04 19:13
  • 1
«США будут бить Россию через Узбекистан. Это хороший ход»
  • 03.04 18:54
  • 5
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 03.04 18:47
  • 4
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 03.04 18:44
  • 460
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 03.04 17:52
  • 9
Экс-глава ЦРУ призвал предоставить ВСУ вооружения для атак на Крымский мост
  • 03.04 17:18
  • 14
Американский эксперт: Военный конфликт на Украине показал необходимость создания танков нового поколения