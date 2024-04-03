FT: создание фонда НАТО в $100 млрд для Киева сократит помощь США с $60 млрд до $16 млрд

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что генсек НАТО предложит создать такой фонд на саммите альянса в США в июле взамен приема Украины

ЛОНДОН, 2 апреля. /ТАСС/. Предложение генсека НАТО Йенса Столтенберга создать фонд НАТО объемом $100 млрд для оплаты военных поставок Украине в течение пяти лет позволит сократить помощь США с $60 млрд, которые никак не получается утвердить, до $16 млрд, то есть почти в четыре раза, сообщила газета Financial Times.

"Доля США от этих $100 млрд станет гораздо меньшей, чем двусторонний пакет помощи [в $60 млрд] мог бы быть. Дискуссии о структуре финансирования этого фонда продолжаются, и некоторые продвигают идею использования тех же принципов, которые применяются при определении взносов в бюджет НАТО. В этом случае США должны будут предоставить немногим более $16 млрд", - отмечает газета. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что создание этого фонда будет предложено на саммите НАТО в США в июле взамен приема Украины в НАТО.