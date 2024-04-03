Си Цзиньпин и Байден не сошлись в оценках уровня отношений КНР и США

ТВ: Си Цзиньпин и Байден по-разному оценили уровень отношений КНР и США

МОСКВА, 2 апреля/ Радио Sputnik. Лидеры КНР и США Си Цзиньпин и Джо Байден пообщались по телефону и по-разному оценили уровень отношений между двумя странами, сообщает Центральное телевидение Китая.

В частности, глава Белого дома отметил прогресс в двусторонних отношениях, в то время как председатель КНР заявил об усилении негативных факторов в этом вопросе, но подчеркнул, что в последние месяцы ситуация стабилизировались.

Ранее в распространенном Белым домом коммюнике, которое было посвящено запланированному телефонному разговору лидеров, сообщалось, что Байден и Си обсудят такие темы, как борьба с наркотрафиком, вопросы, касающиеся искусственного интеллекта, возобновление каналов коммуникации между военными двух стран и климатические изменения.

Главы КНР и США также обменялись мнениями по украинскому кризису и ситуации на Корейском полуострове.

В ходе телефонного разговора Байден со своей стороны выразил обеспокоенность по поводу поддержки Пекином специальной военной операции России на Украине, а также заверил Си в приверженности США принципу "одного Китая", подчеркнув важность мира и стабильности в Тайваньском проливе.

Китайский лидер заявил главе Белого дома, что вопрос Тайваня – красная линия в отношениях между КНР и США, и Пекин не станет закрывать глаза на попытки внешних сил оказывать поддержку независимости острова.

Си Цзиньпин также отметил необходимость Китая и США поддерживать диалог между странами, обдуманно решать разногласия и укреплять международную координацию.

Байден обратил внимание китайского лидера, что прогресс в отношения КНР и США после саммита в Сан-Франциско (саммит АТЭС, – ред.) показывает, что они могут преодолевать разногласия, а развитие Китая выгодно всему миру.

Ранее радио Sputnik писало, с каким призывом Си Цзиньпин обратился к представителям США.