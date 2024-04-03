Авиация Балтфлота отработала ракетно-бомбовые удары по отряду кораблей "противника"

Четыре поставленных в конце 2021 года Морской авиации ВМФ России модифицированных истребителя Су-30СМ2 с синими бортовыми номерами с "78" по "81", производства Иркутского авиационного завода ПАО "Корпорация "Иркут", во время промежуточной посадки в Новосибирске (Толмачево) при перегоне из Иркутска в Черняховск (Калининградская область) в состав 4-го гвардейского морского штурмового авиационного полка 34-й смешанной авиационной дивизии авиации Балтийского флота. Новосибирск, 25.01.2022.

В воздух подняли самолеты Су-24М, Су-30СМ и Су-30СМ2

КАЛИНИНГРАД, 2 апреля. /ТАСС/. Летчики морской авиации Балтийского флота в ходе учений отработали нанесение удара по отряду кораблей условного противника на Балтике, сообщила пресс-служба флота.

"В рамках учений экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М, многоцелевых истребителей Су-30СМ и Су-30СМ2 соединения морской авиации флота отработали задачи по нанесению ракетно-бомбовых ударов по надводным целям в морских полигонах Балтийского моря", - говорится в сообщении.

По легенде учений, на командный пункт соединения морской авиации поступила информация о планируемой условным противником десантной операции на побережье Калининградской области. Для анализа надводной обстановки и проведения разведки в заданный квадрат моря был направлен Су-24М из состава дежурных сил.

"Летчики обнаружили десантный отряд условного противника, в воздух были подняты самолеты Су-24М, Су-30СМ и Су-30СМ2. В назначенном районе летчики "поразили" морские цели", - отметили в пресс-службе.

На флоте добавили, что в качестве имитации отряда кораблей условного противника были задействованы боевые корабли и суда обеспечения Балтийского флота. В общей сложности к учениям привлекались до восьми бомбардировщиков и многоцелевых истребителей смешанного авиаполка соединения морской авиации флота.

Су-24 - тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей.

Су-30СМ - (серийный модернизированный) является двухместным многофункциональным истребителем поколения 4++. Он предназначен для уничтожения как воздушных, так и наземных (надводных) целей широкой номенклатурой управляемого и неуправляемого вооружения класса "воздух - воздух" и "воздух - поверхность".

Основным отличием модернизированного многоцелевого истребителя Су-30СМ2 от его предшественника Су-30СМ является замена импортного оборудования на отечественные аналоги. Истребитель получил улучшенные тактико-технические характеристики оптико-электронного прицельно-навигационного комплекса, комплекса средств радиоэлектронного противодействия, радиолокационной системы управления с обеспечением увеличения дальности обнаружения воздушных целей. Кроме того, расширена номенклатура применяемых управляемых авиационных средств поражения класса "воздух - воздух", "воздух - поверхность" по воздушным, наземным, в том числе радиолокационным и морским целям с увеличением дальности их применения.