Авиация Балтфлота отработала ракетно-бомбовые удары по отряду кораблей "противника"

В воздух подняли самолеты Су-24М, Су-30СМ и Су-30СМ2
КАЛИНИНГРАД, 2 апреля. /ТАСС/. Летчики морской авиации Балтийского флота в ходе учений отработали нанесение удара по отряду кораблей условного противника на Балтике, сообщила пресс-служба флота.
"В рамках учений экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М, многоцелевых истребителей Су-30СМ и Су-30СМ2 соединения морской авиации флота отработали задачи по нанесению ракетно-бомбовых ударов по надводным целям в морских полигонах Балтийского моря", - говорится в сообщении.
По легенде учений, на командный пункт соединения морской авиации поступила информация о планируемой условным противником десантной операции на побережье Калининградской области. Для анализа надводной обстановки и проведения разведки в заданный квадрат моря был направлен Су-24М из состава дежурных сил.
"Летчики обнаружили десантный отряд условного противника, в воздух были подняты самолеты Су-24М, Су-30СМ и Су-30СМ2. В назначенном районе летчики "поразили" морские цели", - отметили в пресс-службе.
На флоте добавили, что в качестве имитации отряда кораблей условного противника были задействованы боевые корабли и суда обеспечения Балтийского флота. В общей сложности к учениям привлекались до восьми бомбардировщиков и многоцелевых истребителей смешанного авиаполка соединения морской авиации флота.
Су-24 - тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей.
Су-30СМ - (серийный модернизированный) является двухместным многофункциональным истребителем поколения 4++. Он предназначен для уничтожения как воздушных, так и наземных (надводных) целей широкой номенклатурой управляемого и неуправляемого вооружения класса "воздух - воздух" и "воздух - поверхность".
Основным отличием модернизированного многоцелевого истребителя Су-30СМ2 от его предшественника Су-30СМ является замена импортного оборудования на отечественные аналоги. Истребитель получил улучшенные тактико-технические характеристики оптико-электронного прицельно-навигационного комплекса, комплекса средств радиоэлектронного противодействия, радиолокационной системы управления с обеспечением увеличения дальности обнаружения воздушных целей. Кроме того, расширена номенклатура применяемых управляемых авиационных средств поражения класса "воздух - воздух", "воздух - поверхность" по воздушным, наземным, в том числе радиолокационным и морским целям с увеличением дальности их применения.