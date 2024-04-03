Опубликованы кадры применения ВСУ наземных дронов-камикадзе для подрыва моста в окрестностях Часова Яра

Источник изображения: topwar.ru

Украинское министерство цифровой трансформации опубликовало кадры, на которых запечатлен подрыв моста западнее села Красное (Ивановское) в предместьях Часова Яра при помощи

наземного дрона-камикадзе Ratel S.

Известно, что наземные беспилотники украинского производства способны работать до двух часов без подзарядки на дальности до 6 километров, при этом развивая скорость без полезной нагрузки по асфальтированному шоссе до 24 км/час. В условиях пересеченной местности со снаряженной взрывчаткой скорость украинского наземного беспилотника значительно ниже. Предполагается, что эти дроны способны взрывать бронетехнику или укрепления противника.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Ранее было опубликовано видео применения российской армией наземных дронов с установленными на них автоматическими гранатометоми АГС-17. Впервые штурмовые наземные беспилотники применялись в ходе боев за населенный пункт Бердычи. Роботы успешно справились с задачей, подавив огневые точки противника огнем автоматических гранатометов.

Основное назначение беспилотных наземных систем такое же, как у БПЛА, — сберечь жизнь военнослужащего и дистанционно выполнить поставленную задачу. Таким образом, скорее всего следует ожидать появления роботизированных или опционально пилотируемых машин на базе серийных танков и БМП, в том числе инженерной и специальной техники.

В свою очередь, малые платформы, вероятнее всего, найдут применение при различных видах разведки, разминировании и минировании, эвакуации, доставке грузов на поле боя и при выполнении других задач, не требующих непосредственного контакта с противником, что позволит упростить и удешевить их конструкцию.