Войти
ТАСС

Экс-главком Сухопутных войск США в Европе назвал бомбы ВКС РФ проблемой для ВСУ

384
0
0
Бен Ходжес
Бен Ходжес.
Источник изображения: AP Photo/ Mindaugas Kulbis

Бен Ходжес считает, что США должны оказать помощь Украине, чтобы "каким-то образом нивелировать превосходство России"

НЬЮ-ЙОРК, 2 апреля. /ТАСС/. Находящиеся на вооружении ВКС России бомбы являются проблемой для ВСУ в конфликте на Украине. Об этом заявил бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе отставной генерал Бен Ходжес.

"Для Украины существует серьезный вызов ввиду превосходства России в дронах и радиоэлектронной борьбе. А "царь-бомбы" создают проблемы, они будут направлены против инфраструктуры и энергообъектов", - утверждал он в интервью YouTube-каналу Silicon Curtain.

Ходжес выразил мнение, что США должны оказать помощь Украине, чтобы "каким-то образом нивелировать превосходство России". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Похожие новости
27.09.2006
России нужно активнее сотрудничать с европейскими оборонно-промышленными компаниями - эксперт
14.09.2006
Как поддержать корабелов?
31.08.2006
"Титановая долина": леса, "Боинги" или "СУшки"?
29.08.2006
Китай укрепляет сотрудничество с Россией в области космической техники
24.08.2006
"АВИАСТАР" ПОЙДЕТ НА ВЗЛЕТ
23.08.2006
Новое качество ВВС
23.08.2006
В Тихом океане совершен удачный пуск ракеты-носителя Zenit-3SL
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.04 20:59
  • 8238
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 03.04 20:55
  • 5
Пушилин заявил о скором поражении Украины из-за ударов по энергосистеме
  • 03.04 20:51
  • 551
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.04 20:35
  • 59
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 03.04 20:30
  • 17
Стало известно о преодолевающей любую ПРО российской ракете
  • 03.04 20:02
  • 1239
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 03.04 19:57
  • 1
Трофейную американскую БМП Bradley отправили на изучение экспертам
  • 03.04 19:33
  • 3
Национальная политика и миграция
  • 03.04 19:31
  • 29
Теракт в "Крокусе" свидетельствует о целесообразности создания специальной российской силовой структуры
  • 03.04 19:13
  • 1
«США будут бить Россию через Узбекистан. Это хороший ход»
  • 03.04 18:54
  • 5
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 03.04 18:47
  • 4
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 03.04 18:44
  • 460
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 03.04 17:52
  • 9
Экс-глава ЦРУ призвал предоставить ВСУ вооружения для атак на Крымский мост
  • 03.04 17:18
  • 14
Американский эксперт: Военный конфликт на Украине показал необходимость создания танков нового поколения