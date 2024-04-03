Экс-главком Сухопутных войск США в Европе назвал бомбы ВКС РФ проблемой для ВСУ

Бен Ходжес считает, что США должны оказать помощь Украине, чтобы "каким-то образом нивелировать превосходство России"

НЬЮ-ЙОРК, 2 апреля. /ТАСС/. Находящиеся на вооружении ВКС России бомбы являются проблемой для ВСУ в конфликте на Украине. Об этом заявил бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе отставной генерал Бен Ходжес.

"Для Украины существует серьезный вызов ввиду превосходства России в дронах и радиоэлектронной борьбе. А "царь-бомбы" создают проблемы, они будут направлены против инфраструктуры и энергообъектов", - утверждал он в интервью YouTube-каналу Silicon Curtain.

Ходжес выразил мнение, что США должны оказать помощь Украине, чтобы "каким-то образом нивелировать превосходство России".