В Роскосмосе напомнили, что перспективная станция призвана стать базой отечественной пилотируемой космонавтики после того, как Международная космическая станция завершит работу

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Роскосмос утвердил эскизный проект перспективной Российской орбитальной станции (РОС). Об этом сообщили в госкорпорации.

"Эскизный проект Российской орбитальной станции получил положительное заключение и был утвержден госкорпорацией "Роскосмос", - говорится в сообщении. Отмечается, что Роскосмос и головные исполнители в настоящее время ведут работы для заключения госконтрактов на создание станции.

В Роскосмосе напомнили, что перспективная станция призвана стать базой отечественной пилотируемой космонавтики после того, как Международная космическая станция (МКС) завершит работу. Ядром станции станет узловой модуль с шестью стыковочными портами, к которым присоединяются другие модули. Каждый из модулей станции при необходимости можно будет заменить - это позволит продлевать срок службы десятилетиями.

В госкорпорации также отметили, что станция будет летать по полярной орбите с наклонением до 97 градусов. "Это даст обзор всей земной поверхности, в том числе стратегически важного для нашей страны Северного морского пути. Сейчас космонавты с борта МКС могут видеть около 60% земной поверхности, из них лишь около 10% - территория России", - сказали там, добавив, что полярная орбита обеспечит гарантированную стабильную связь с Землей.

Высокая энергетика станции, подчеркнули в Роскосмосе, является одним из основным плюсов РОС - она позволит испытывать и отрабатывать технологии востребованного оборудования, радиолокаторов и антенных систем большой мощности. Энергетику станции обеспечат в том числе гироскопические комплексы, которые позволяют поддерживать орбиту станции без двигателей и существенно экономят топливо.

Развертывание новой станции, как и сообщалось ранее, планируется в период с 2027 по 2032 год. "Сначала в космос отправятся научно-энергетический, узловой и шлюзовой модули, затем будет запущен базовый модуль, который возьмет на себя функции управления станции. Затем развитие станции продолжат целевые модули", - отметили в Роскосмосе. Там напомнили, что в отличие от МКС новая станция сможет работать без постоянного присутствия космонавтов.

Идея о создании Россией собственной орбитальной станции была озвучена в апреле 2021 года. В октябре 2023 года глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что стоимость станции оценена в 609 млрд рублей до 2032 года, из них 150 млрд планируется потратить в первые три года. По его словам, проект открыт для международного сотрудничества - странам Африки и БРИКС сделано предложение поучаствовать в создании станции.