Генерал НАТО рассказал о российских «царь-бомбах»

Генерал Ходжес назвал российские планирующие боеприпасы с УМПК «царь-бомбами»

Российские бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) представляют большую угрозу для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и стратегической инфраструктуры Киева. Преимущества боеприпасов назвал отставной генерал НАТО Бен Ходжес в интервью YouTube-каналу Silicon Curtain.

«Существует серьезный вызов для Украины из-за превосходства России в дронах и радиоэлектронной борьбе. А эти "царь-бомбы" — я имею в виду, что они создадут проблемы. Конечно, они будут направлены против инфраструктуры и энергетических объектов», — сказал он.

Ходжес также указал на необходимость помочь Киеву нивелировать подавляющее превосходство Вооруженных сил России в этой сфере.

Ранее в апреле китайский военный эксперт Чжан Сюэфэн сообщил, что масштабное применение Воздушно-космическими силами России авиабомб с УМПК изменит ситуацию в зоне проведения специальной военной операции.

В марте стало известно, что российское предприятие, выпускающее авиационные средства поражения, вдвое нарастило выпуск бомб ФАБ-1500 и начало массовое производство ФАБ-3000.