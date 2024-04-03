«Калашников» показал применение барражирующего дрона «Куб»

Концерн «Калашников» 2 апреля показал применения барражирующего дрона-камикадзе «Куб» собственного производства.

На кадрах показан запуск боеприпаса с катапульты. Кроме того, представлена запись поражения наземных целей, сделанная с разведывательного дрона.

«В нашем видео мы представляем использование дронов-камикадзе семейства «Куб» с различными заданиями и в разных условиях. Поражение целей осуществлено на расстояниях до 50 км и свыше 50 км», — говорится в описании к ролику.

В начале января американское издание Newsweek писало, что российские модернизированные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Куб» могут стать настоящим «кошмаром» для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ответ на это военный политолог, полковник Александр Перенджиев заявил, что модернизированная боеголовка БПЛА изготовлена из взрывчатого вещества, которое в 1,7 раза мощнее тротила. По словам Перенджиева, их практически невозможно обнаружить, скорость их передвижения очень высокая и они умеют с высокой эффективностью уничтожать объекты, а также переносят разные виды снарядов. Точность нанесения ударов тоже достаточно высока.

В ноябре 2023 года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что объемы поставок беспилотников в российскую армию выросли в 16 раз по сравнению с началом 2022 года. Кроме того, в начале ноября в зону проведения спецоперации поступила опытная войсковая часть ударных беспилотников «Ланцет» — продукция оружейного концерна «Калашников».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».