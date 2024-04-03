Глава МИД Франции назвал атаки Киева на НПЗ в РФ "легитимной обороной"

Стефан Сежурне отметил, что "Россия является агрессором"

ПАРИЖ, 2 апреля. /ТАСС/. Глава МИД Франции Стефан Сежурне назвал "легитимной обороной" атаки Киева на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).

"Что касается украинских атак на российские НПЗ - темы, которая остается без комментария с нашей стороны, - то Украина осуществляет легитимную оборону", - утверждал он на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Париже.

Министр вновь озвучил позицию властей Франции, согласно которой "Россия является агрессором".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские военные работают, чтобы исключить возможность для нанесения ударов по объектам на территории РФ со стороны киевского режима, ведущего террористическую деятельность.

Утром во вторник беспилотные летательные аппараты впервые атаковали предприятия, расположенные в Татарстане - в Елабуге и Нижнекамске. Как сообщала пресс-служба главы республики, технологический процесс предприятий не нарушен, серьезных разрушений нет. Пострадавшим оказывают необходимую помощь. По данным ЕДДС, всего в результате атаки БПЛА в Елабуге пострадали семь человек.