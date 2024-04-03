Блинкен заявил о работе над пресечением военной помощи РФ со стороны Китая

Госсекретарь США отметил, что Запад "обеспечивает соблюдение санкций и экспортного контроля для ограничения военной машины" России

ПАРИЖ, 2 апреля. /ТАСС/. Западные страны, в частности США и Франция, сотрудничают в деле предотвращения оказания Ираном, Китаем и КНДР военной помощи России, которая проводит СВО на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на совместной с главой МИД Франции Стефаном Сежурне пресс-конференции по итогам их встречи в Париже.

По версии Блинкена, Запад "обеспечивает соблюдение санкций и экспортного контроля для ограничения военной машины" РФ. "Мы изо дня в день работаем над тем, чтобы действенно предотвратить передачу России вооружений и материалов для подпитки ее военной машины, ее оборонно-промышленного комплекса, в том числе со стороны Ирана, Северной Кореи и Китая. Это то, что мы обсуждали сегодня", - утверждал Блинкен.

"Это угроза не только для Украины, но и для европейской безопасности в целом. Поэтому Франция и все европейские страны заинтересованы в том, чтобы сделать все возможное для предотвращения дальнейшего усиления российской военной машины", - добавил руководитель американского внешнеполитического ведомства.

Китай неоднократно отрицал передачу России вооружений для использования в СВО.