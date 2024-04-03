NYT: заводы по изготовлению вооружений на Украине будут защищены системами ПВО

По информации газеты, Киев уже разместил системы ПВО вокруг некоторых из своих стратегически важных оружейных заводов

НЬЮ-ЙОРК, 2 апреля. /ТАСС/. Заводы по изготовлению вооружений, поддерживаемые странами Запада, будут построены на западе Украины с обеспечением защиты системами ПВО. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Издание сообщает со ссылкой на экспертов, что Киев уже разместил системы ПВО вокруг некоторых из своих стратегически важных оружейных заводов. NYT не указывает, о каких заводах идет речь.

При этом, по данным газеты, оборонный концерн Rheinmetall и турецкий производитель беспилотников Baykar находятся в процессе строительства производственных заводов на Украине. Кроме того, три французские компании, занимающиеся производством беспилотников и наземной военной техники, близки к заключению аналогичных соглашений.

При этом, отмечает NYT, ни один крупный производитель вооружения из США не объявлял о планах открыть производственные линии на Украине. Однако в последние недели руководители американских компаний посещали Киев, где с ними встречался министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин. В декабре прошлого года администрация президента США Джо Байдена организовала встречу украинских официальных лиц и американских военных подрядчиков.