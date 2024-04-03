"Заполярная Спарта": финны готовятся к войне с Россией в Арктике (The Sun, Великобритания)

Финские солдаты на немецком танке Leopard 2A6 во время учений Nordic Response 24 на финской стороне пограничного перехода Кивиломполо между Финляндией и Норвегией.

Финский депутат Товери: в Арктике Россия в военном отношении сильнее Запад

В Арктике Россия сильнее Запада, заявил финский депутат Пекка Товери в интервью The Sun. Он убежден: его соотечественникам придется отражать наступление Москвы, ведь нападать на НАТО Москва будет именно здесь. То, что Кремль неоднократно отвергал такие обвинения, его, конечно, не смущает.

Ребекка Хасселби (Rebecca Husselbee)

В маленьком финском городке на границе с Россией всего 30 километров леса отделяют пограничную службу Лапландии от кровожадных путинских полчищ.

Военную базу в поселке Ивало называют “Заполярной Спартой” НАТО. На сегодняшний день это ближайший к России пункт дислокации американских войск.

Хотя у США есть аналогичные соглашения об использовании военных баз с другими союзниками по НАТО — в частности, с Латвией, Норвегией и Эстонией, есть опасения, что именно на финских пограничников обрушится новый удар, если охочий до войны Путин нацелится на Запад — особенно после “убедительной” победы на тщательно срежиссированных выборах.

Кроме того, база находится всего в 300 километрах от Мурманска, где базируется Северный флот Влада с его хвалеными атомными подлодками.

Самый северный гарнизон Финляндии и ЕС, Ивало встанет на пути Влада, если тот перейдет границу НАТО и бросит войска к норвежскому побережью, предупредил один бывший финский генерал.

Учитывая ее географическое положение и то обстоятельство, что силы западного альянса могут размещаться там в любое время, элитная арктическая база рискует стать одной из главных мишеней Кремля.

Но бывший финский генерал, а ныне член парламента Пекка Товери рассказал The Sun, что в случае, если путинская армия нападет на Ивало или любой из гарнизонов его страны вдоль 1330-километровой границы с Россией, Влада ждет кровавая бойня.

В эксклюзивном интервью The Sun Пекка сказал: "Хотя у нас и длинная граница с Россией, у нас есть потрясающие возможности, чтобы защититься от нападения".

“Да, у нас протяженная граница с Россией... Но не забывайте, что свыше 80% этой границы — это сплошная дикая местность. Наступать там чрезвычайно сложно, и Россия пробовала это во время Зимней войны, и в Континентальной войне (так в оригинале, по-видимому, автор имела в виду Советско-финскую войну 1941–1944 — в западной историографии “Война-продолжение” или Continuation War, но никак не Continental. – Прим. ИноСМИ), и они быстро уяснили, что это плохая идея, поскольку их окружили и уничтожили”.

Во время Зимней войны 1939 года скромные войска скандинавской страны уничтожили 200 000 русских оккупантов.

Финляндия считала, что Советский Союз позарился на ее территорию, а русские опасались, что Хельсинки позволит врагам воспользоваться ею в качестве плацдарма.

Однако Красная Армия была плохо оснащена и не готова к суровой зиме, а небольшие, но стойкие финские войска доблестно сражались.

После Зимней войны Финляндия оставалась нейтральной и находилась под влиянием Советского Союза вплоть до его распада в 1991 году (у автора не только плохо с подбором слов, но и с памятью: только что она приводила цитату, в которой упоминалась "Война-продолжение", и она закончилась в 1944 году. – Прим. ИноСМИ).

Однако ввод войск Кремля на Украину в феврале 2022 года вынудил Финляндию пересмотреть свою позицию и искать поддержки НАТО, хотя Хельсинки долгие годы и пытался защититься в одиночку.

Страна с населением всего в пять миллионов человек располагает одной из самых боеспособных армий в Европе.

Финляндия мыслит настолько по-военному, что многоквартирные дома непременно строятся с бомбоубежищами, а мосты — так, чтобы выдерживать атаки противника.

Если информационная компания устанавливает телефонную связь, то лицензию она получит лишь в том случае, если гарантирует ее работу в военное время.

Даже аккумуляторы законсервированных танков и те постоянно заряжаются на случай вторжения.

Бывший финский генерал Пекка Товери рассказал The Sun: “Помимо поддержания обороноспособности, мы также заботимся о так называемой всеобъемлющей безопасности — иными словами, к возможному конфликту готовится все общество”.

“Я всегда говорю, что у Финляндии нет отдельных вооруженных сил — обороняться будет вся страна целиком. И в наше время это представляется верным решением”, — считает Товери.

Кроме того, Финляндия — одна из немногих европейских стран, сохранивших воинскую повинность даже после десятилетий мира.

Товери добавил: “Да, мы сохранили призыв на воинскую службу, у нас большая по европейским меркам страна с небольшим населением, поэтому единственный способ защититься — это большой резерв”.

Финляндия ежегодно обучает более 21 000 новых призывников, при этом в войну в любой момент готовы вступить свыше 285 000 резервистов — крупнейший пехотный резерв в составе альянса.

Все они обучены и оснащены с единственной целью — отразить российское вторжение.

В Ивало новобранцев в возрасте от 19 до 21 года стригут, одевают в военную форму и отправляют на разведку вдоль российской границы.

В ходе обучения они превратятся в элитную силу, которой не страшны даже суровые тридцатиградусные морозы.

В городе Соданкюля, что в 160 километрах к югу от Ивало, расквартирована грозная егерская бригада, созданная еще во время Первой мировой войны.

Ее зимние курсы специального назначения считаются высшим этапом обучения боевым действиям в Заполярье, и США и Великобритания регулярно отправляют туда своих солдат.

На вопрос, следует ли на базах Лапландской пограничной службы разместить американские войска, Пекка назвал эту перспективу маловероятной — по крайней мере, на данный момент.

Финляндия вообще славится своей стойкостью и сможет за себя постоять, поэтому войска НАТО было бы лучше разместить в Прибалтике, считает бывший генерал.

“Они гораздо уязвимее нас”, — объяснил он.

Сухопутные войска Финляндии также насчитывают 650 танков, из них порядка 200 — это “Леопарды” немецкого производства типов 2А6 и 2А4.

Ее грозная артиллерия насчитывает свыше 1 500 орудий — 700 гаубиц, 700 минометов и около 100 ракетных установок.

Недавно Хельсинки закупил у Израиля высотную систему ПВО “Праща Давида”, а у США — 64 истребителя F-35.

Финские ВВС и ВМФ также заслуживают уважения: они располагают впечатляющим флотом, который в ближайшее десятилетие только вырастет.

Все это, вкупе с поддержкой западных союзников, делает Финляндию грозной силой, с которой нельзя не считаться.

При этом депутат отмечает, что если Россия захочет захватить Норвегию и владычествовать в Заполярье, то единственный путь к этому лежит через северную Финляндию.

Таким образом Ивало может стать горячей точкой российской агрессии.

Но Товери заверил, что граница Финляндии под надежной защитой, а любые атаки России кончатся ничем.

Он добавил: “Я уверен, что они провалятся. Мы готовы защитить все подступы к Финляндии. Они не смогут отстоять свои линии связи и логистику — у нас превосходство на земле и в воздухе”.

Товери считает, что одно то, что Россия не выстоит против военной мощи НАТО, вовсе не означает, что она не захочет ее испытать.

Он предупредил: “Если они не смогут противостоять нашим ракетным войскам напрямую, они пустят в ход гибридные средства. Для нас нет задачи проще, чем разобраться с колоннами российских танков, катящимися через границу, — мы же готовились к этому десятилетиями. НАТО именно для этого и создавалась. Но отражать гибридные атаки, как мы видели, гораздо труднее”.

Влад и захват Арктики

После вступления Финляндии в НАТО в апреле 2023 года Путин пообещал принять “все необходимые меры” для противодействия “агрессивным решениям Финляндии и ее союзников по НАТО”.

В недавнем интервью российскому государственному телевидению он также предупредил, что Кремль намерен стянуть к финской границе войска и оружие.

При этом Путин уже давно бросил взгляд за Полярный круг, где Запад отстает от России в военном присутствии.

На вопрос о географическом значении базы, которая находится так близко к Северному флоту Влада с его атомными подлодками, Товери объясняет, что Арктика в принципе крайне важна для Кремля, а Кольский полуостров — ее ворота.

Он напомнил знаменитый комментарий американского сенатора Джона Маккейна, который в 2014 году назвал Россию “мафиозной бензоколонкой, которая лишь прикидывается страной”.

Товери объяснил: “Их экономика основана на газе и нефти, и поскольку месторождения в Сибири истощаются, роль Арктики, наоборот, возрастает”.

“И, как это заведено у русских, они хотят взять свое не путем сотрудничества, а военной силой. Это одна из причин, почему они держат там самый мощный флот. И именно поэтому у них там сосредоточено более двух третей подлодок с баллистическими ядерными ракетами. А теперь отношения постепенно ухудшаются, однако Арктика остается единственной областью, где Россия в военном отношении сильнее Запада. Последние 15 лет они вооружаются в Заполярье”, — рассуждает он.

Все это происходит на фоне пугающей неукоснительности, с которой Путин придерживается “военного плана из десяти пунктов”. Так, недавно он предостерег, что присутствие НАТО на Украине будет означать войну.

В “слитом” в январе военном докладе подробно описывается дальнейший путь российского тирана в конфликте от минувшего февраля и до 2025 года.

В секретных документах, попавших в распоряжение газеты Bild от Министерства обороны Германии, рассказывается, что Европа готовится к тому, что кремлевский босс расширит свою кампанию на Украине и нападет на войска НАТО в следующем году.

В документе фиксируются два потенциальных сценария, которые могут развернуться в ближайшие два года после дальнейшей мобилизации в России.

Так, после весеннего наступления Путин развернет новые атаки на Запад и попытается дестабилизировать Прибалтику.

Все это приведет к тому, что НАТО перебросит 300 000 военнослужащих на восточный фланг, чтобы противостоять крепнущей угрозе со стороны России.