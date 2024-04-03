Эксперт считает, что РФ в ходе наступления может прорвать линию обороны Украины

Эксперт по военным действиям Международного института стратегических исследований Бена Барри отметил, что "лучшим сценарием развития событий" для Киева станет "тупиковая ситуация" в боевых действиях в 2024 году

НЬЮ-ЙОРК, 2 апреля. /ТАСС/. Российские военные могут прорвать оборону Украины при одном из вариантов развития конфликта, лучшим сценарием для Киева станет "тупик" в ходе боевых действий. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на эксперта.

"Россия набирает обороты в наступлении на Украину на фоне приостановки помощи Запада, что делает ближайшие месяцы решающими для хода конфликта. В худшем [для Украины] случае части линии обороны Киева могут оказаться под угрозой прорыва", - рассказал эксперт по военным действиям Международного института стратегических исследований (IISS) Бена Барри.

По оценке аналитика, "лучшим сценарием развития событий" для Киева станет "тупиковая ситуация" в боевых действиях в 2024 году.

Сенат США при поддержке ряда республиканцев 13 февраля принял вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Из них $60,06 млрд сенаторы предлагают направить на поддержку Украины. Некоторые республиканцы в Палате представителей и Сенате высказывались в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки. Спикер нижней палаты Майк Джонсон последовательно предупреждает о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США. Однако этот пакетный документ не содержит положений об усилении подобных мер на границе США. Палата представителей до сих пор не провела голосование по этому законопроекту.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что передача Западом вооружений Украине лишь затягивает конфликт и не изменит ситуацию на поле боя.