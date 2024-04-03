Шойгу заявил о назначении адмирала Моисеева главнокомандующим ВМФ России

Героя России адмирала Александра Моисеева назначили главнокомандующим Военно-морского флота (ВМФ) РФ.

Отмечается, что министр обороны Сергей Шойгу довел до руководства Вооруженных сил (ВС) России указ президента страны Владимира Путина о назначении главнокомандующим ВМФ Моисеева, командующим Северным флотом вице-адмирала Константина Кабанцова и командующим Черноморским флотом вице-адмирала Сергея Пинчука.

«Коллеги, поздравляю! Вы понимаете ту огромную ответственность, которая ложится на ваши плечи. И, надеюсь, что вы справитесь с теми задачами, которые перед вами поставил Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации, Министерство обороны РФ и, конечно, страна», — сказал Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ 2 апреля.

Моисеев родился в 1962 году в Калининградской области. Окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники им. А.С. Попова и Высшие офицерские классы ВМФ, а в 2003-м — Военно-морскую академию им. Н.Г. Кузнецова. Кроме того, в 2011 году он завершил обучение в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

3 мая 2019 года был назначен командующим Северным флотом. Награжден орденом Мужества дважды, а также орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2019), «За военные заслуги» (2006) и медалями.

10 марта источник «Известий» сообщил, что главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов был отправлен в отставку, на этом посту его заменит адмирал Моисеев. Позже, 11 марта, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что открытых указов о смене главнокомандующего ВМФ не было, есть указы с грифом «секретно», но он не может их комментировать.

19 марта на церемонии вручения корабельных чаш экипажам подлодок в Кронштадте адмирала Моисеева представили в должности временно исполняющего обязанности главнокомандующего Военно-морским флотом.