Японская пресса попыталась проанализировать вероятность нападения Китая на Тайвань к 2027 году

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Возможность начала вооруженного конфликта в Тайваньском проливе в связи с попытками Китая захватить остров Тайвань продолжает обсуждаться в западной и японской прессе. Японская англоязычная газета The Japan Times попыталась проанализировать вероятность нападения Китая на Тайвань к 2027 году.

Почему именно 2027 год? О наличии у Пекина плана осуществить захват острова к этому году ранее озвучил командующий вооруженными силами США в Индо-Тихоокеанском регионе адмирал Джон Акилино. Подобные соображения не раз транслировали и другие высокопоставленные чиновники США.

Японское издание пишет, что планы КНР по вторжению на Тайвань отчасти зависят от проводимой Пекином политики модернизации Народно-освободительной армии Китая (НОАК), а с другой стороны, могут сдерживаться ростом оборонного потенциала самого Тайваня и его союзников, включая как США, так и Японию.

Американская администрация ранее, основываясь на докладах военных и спецслужб, получила информацию, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы мог установить некий крайний срок для захвата Тайваня, и эта цель должна быть достигнута в течение ближайших трех лет.

Независимые эксперты считают, что Китай готов «подождать» мирного объединения, но ждать его бесконечно не будет. По данным аналитиков университета военно-воздушных сил США, свою роль может сыграть стремление Си Цзиньпина добиться объединения Тайваня с Китаем при своей жизни, чтобы увековечить свое имя в национальной истории.

Руководство КНР еще в 2020 году называло 2027 год новой вехой модернизации НОАК. Именно в этом году китайская армия отметит 100-летие со дня своего основания. Что интересно, сами китайские эксперты ничего не говорят о том, может ли в 2027 году последовать военная операция против Тайваня или нет. Японская пресса пишет, что, возможно, это связано с некими недочетами в модернизации вооруженных сил КНР.

Я думаю, что их планы можно интерпретировать так: в определенный момент Китай выявил конкретные недостатки своего военного потенциала, имеющие отношение к тайваньскому конфликту, и внедрил программы развития вооруженных сил, чтобы заполнить эти пробелы в соответствующие сроки

- подчеркивает Джоэл Вутноу, эксперт по китайским военным делам в Вашингтонском университете национальной обороны.

По мнению ряда аналитиков, Китай не обязательно прибегнет к традиционной военной операции. Так, Пекин может попытаться заблокировать остров Тайвань, чтобы вынудить его к объединению. У Тайваня, впрочем, остаются возможности для обороны, к числу которых японская пресса относит размещение на острове сил третьей стороны, например – США, появление собственного ядерного оружия, провозглашение независимости. Кроме того, Китай делает выводы из анализа специальной военной операции России на Украине.