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Украинские формирования сегодня утром предприняли атаку с помощью беспилотной авиации на промышленные объекты в особой экономической зоне «Алабуга» в Республике Татарстан в Российской Федерации. Собственную версию этого события представил военный корреспондент Александр Сладков.

Военкор отмечает, что от Харькова до Нефтекамска 1216 километров по прямой. Максимальная дальность полета беспилотника UJ-22 Airborne составляет около 800 километров. В связи с этим Сладков предлагает несколько отличную от основной версию.

БПЛА никак не мог прилететь с Украины. Это запланированный ранее удар. Коптер-камикадзе с боевым зарядом был замаскирован в радиусе действий, недалеко от НПЗ. Получил сигнал, взлетел и ударил. Время дежурства 12 суток, сигнал подается дистанционно, хоть из космоса. Эта штука не новая

- написал военкор в своем Telegram-канале.

По словам Сладкова, украинские диверсионно-разведывательные группы оставляют начиненные взрывчатыми веществами беспилотники во время захода на российскую территорию. Наши спецслужбы могут предотвращать такие диверсии, но в целом сделать это весьма сложно.

Учитывая, что с территории Украины до начала спецоперации в Россию регулярно въезжали миллионы человек, а в РФ есть экстремисты, сочувствующие киевскому режиму, нет сомнений в том, что на территории нашей страны действует многочисленная вражеская агентура. В ее среде могут быть и профессиональные диверсанты, для которых не составит особого труда осуществить атаку беспилотников на объекты, находящиеся на значительном удалении от российско-украинской границы.